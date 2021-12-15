Paşinyan duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu anlaşmasını sağladı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Seren Serengilin bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: DumpingSeren Serengil'in bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: Dumping#Mide Ameliyatı
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Bakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayılarıBakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayıları#Koronavirüs
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
NASAdan tarihi dokunuş... Bir ilki başardıNASA'dan tarihi dokunuş... Bir ilki başardı!#NASA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Altın fiyatlarında neler oluyor Herkesin gözü saat 22:00deAltın fiyatlarında neler oluyor? Herkesin gözü saat 22:00'de#Altın
Fatihte can pazarı: Şaka yapıyorlar sandıkFatih'te can pazarı: Şaka yapıyorlar sandık#İstanbul
Japon bilim insanları açıkladı, Türkiyede yetişiyor İşte Kovid-19a iyi gelen meyveJapon bilim insanları açıkladı, Türkiye'de yetişiyor! İşte Kovid-19'a iyi gelen meyve!#Kovid-19
Kahreden gerçek Vefat haberini hastanede aldı...Kahreden gerçek! Vefat haberini hastanede aldı...#Gülçin Ergül
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı Canlı yayında açıkladıSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Canlı yayında açıkladı#Selin Ciğerci
HABERLERDünya Haberleri

Paşinyan duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu anlaşmasını sağladı!

#Azerbaycan#Ermenistan#Demiryolu
Paşinyan duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu anlaşmasını sağladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından demiryolunun yeniden açılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılan görüşmenin ardından Paşinyan sosyal medya hesabından, Azerbaycan ile demiryolunun tekrar açılması yönünde anlaştıklarını açıkladı.

Anlaşma ile Ermenistan'ın, Rusya ve İran'a, demiryolu hattıyla ulaşabileceğini belirten Paşinyan, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşmede demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit ettik. Buna göre demiryolu, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun, karşılıklılık esasına göre, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışacaktır. Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na demiryolu ile erişebilecek. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık" dedi.

Gözden Kaçmasın

Aliyev ve Paşinyan Soçi’den sonra Brüksel’deAliyev ve Paşinyan Soçi’den sonra Brüksel’de Haberi Görüntüle

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demir yolu hatları konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Haberin Devamı

Paşinyan duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu anlaşmasını sağladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan anlaşmazlığı çözülmesi için diyaloğun önemini vurgulayan Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven meselesi olması ve pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Bu gece demir yolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli." dedi.

Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demir yolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı." sözlerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın

Ermenistan ile barışma süreciErmenistan ile barışma süreciHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan#Ermenistan#Demiryolu

BAKMADAN GEÇME!

Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicronda flaş gelişme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden çocukları ile yeni yıl pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocukları ile yeni yıl pozu

#Berfu Yenenler

BAKMADAN GEÇME!

Rusyada benzeri görülmemiş rest Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

#RUSYA
Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicronda flaş gelişme

Son dakika: Haftalar sonra dünya derin bir oh çekti... Omicron'da flaş gelişme!

#Koronavirüs
Berfu Yenenler ve Eser Yenenlerden çocukları ile yeni yıl pozu

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den çocukları ile yeni yıl pozu

#Berfu Yenenler