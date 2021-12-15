Paşinyan duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu anlaşmasını sağladı!

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bir üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Yapılan görüşmenin ardından Paşinyan sosyal medya hesabından, Azerbaycan ile demiryolunun tekrar açılması yönünde anlaştıklarını açıkladı.

Anlaşma ile Ermenistan'ın, Rusya ve İran'a, demiryolu hattıyla ulaşabileceğini belirten Paşinyan, "Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü görüşmede demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin anlaşmayı yeniden teyit ettik. Buna göre demiryolu, uluslararası kabul görmüş sınır ve gümrük kurallarına uygun, karşılıklılık esasına göre, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında çalışacaktır. Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'na demiryolu ile erişebilecek. Temasları sürdürme konusunda da anlaştık" dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demir yolu hatları konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan anlaşmazlığı çözülmesi için diyaloğun önemini vurgulayan Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven meselesi olması ve pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Bu gece demir yolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli." dedi.

Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demir yolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı." sözlerine yer verildi.