Paşinyan: Askerlerin ölmesine izin mi verseydim?

Paşinyan, “Size savaşın son gününü anlatayım” cümlesiyle söze girerek, “Şuşa düştüğü gün komutanlar bana gelerek bu gidişle Hankendi’nin iki üç gün içinde düşeceğini ve doğu cephesinde 25 bin askerimizin ablukaya alınacağını iletti. Ne yapmalıydım? Ölmelerine veya esir düşmelerine izin mi verseydim? Üçlü anlaşmayı imzalamadan istifa mı etseydim. Öyle yapsaydım Paşinyan firar etti denirdi. Aslında bizim için son derece acı anlaşmayı imzalayarak yıldırımları üzerime çektim. Ama askerlerimizin ölmesine izin vermedim” dedi.