MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPaşinyan: Askerlerin ölmesine izin mi verseydim?
GeriDünya Paşinyan: Askerlerin ölmesine izin mi verseydim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paşinyan: Askerlerin ölmesine izin mi verseydim?

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Paşinyan: Askerlerin ölmesine izin mi verseydim?
Abone Olgoogle-news

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerilim devam ederken Başbakan Nikol Paşinyan ortaya çıkmadan halka hitaben yeni açıklamalar yaptı.

Paşinyan, “Size savaşın son gününü anlatayım” cümlesiyle söze girerek, “Şuşa düştüğü gün komutanlar bana gelerek bu gidişle Hankendi’nin iki üç gün içinde düşeceğini ve doğu cephesinde 25 bin askerimizin ablukaya alınacağını iletti. Ne yapmalıydım? Ölmelerine veya esir düşmelerine izin mi verseydim? Üçlü anlaşmayı imzalamadan istifa mı etseydim. Öyle yapsaydım Paşinyan firar etti denirdi. Aslında bizim için son derece acı anlaşmayı imzalayarak yıldırımları üzerime çektim. Ama askerlerimizin ölmesine izin vermedim” dedi.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle