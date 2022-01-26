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Paşinyan: Antalya Forumu’na katılabilirim

#Nikol Paşinyan#Ermenistan#Türkiye
Paşinyan: Antalya Forumu’na katılabilirim

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme süresinde pozitif ivmenin sürmesi halinde 11-13 Mart tarihleri için planlanan Antalya Diplomasi Forumu’na katılabileceğini söyledi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine son derece ciddi bakıp samimiyetle yaklaştıklarını söyleyerek, müzakerelerin şimdiki tempoyla devam etmesi durumunda Türkiye’nin davetini kabul ederek Antalya’da planlanan Diplomatik Forum toplantılarına katılmayı düşündüğünü açıkladı.

İYİMSER AÇIKLAMA

Erivan’da gazetecilerle sohbet toplantısında Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasında başlatılan normalleşme sürecini sonuna kadar götürmeye niyetli olduklarını söyledi. Bu defaki görüşmelerin 2009 yılından daha farklı bir zeminde başladığının altını çizen Ermenistan Başbakanı “Biz Türkiye ile normalleşme görüşmelerine, samimiyetle yaklaşarak yeniden başlatılan sürece son derece ciddi yaklaşıyoruz. Bir önceki başarısız girişimden elde ettiğimiz deneyimleri de göz önünde bulundurarak, komşumuzla koşulsuz şartsız normalleşmeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii bu yolda her şey bize bağlı değil. Ancak bana soracak olursanız müzakerelerin sonunda mantık olarak ülkelerimiz arasında eninde sonunda diplomatik ilişki kurulması ve aramızdaki sınırın açılmasının sağlanacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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DAVETİ KABUL EDERİM

Bir süre önce Rusya başkenti Moskova’da iki ülke özel temsilcileri arasında yapılan ilk doğrudan görüşmeye de değinen Paşinyan, “Taraflar arasında tayin edilen özel temsilciler arasında ilk temas bilindiği gibi olumlu havada geçti. Yaratılan bu pozitif ivmenin devam etmesi durumunda Türkiye’nin davetini kabul ederek Antalya’da yapılan Diplomatik Forum toplantılarına katılmayı düşünüyorum. Üst düzey yetkililerin buluşma fırsatını değerlendirmemiz gerek. Nitekim Türkiye ile aramızda başlattığımız normalleşme sürecine ABD, Rusya ve AB gibi dünyanın önde gelen devletleri de destek veriyor” diye konuştu.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi müzakerelerini yürütmek için özel temsilciler atamıştı. Türkiye’yi Büyükelçi Serdar Kılıç temsil ederken, Ermenistan’ı Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan temsil ediyor. Taraflar arasında ilk temas 14 Ocak’ta Moskova’da yaklaşık iki saat süren görüşmeyle gerçekleşmişti.

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‘GÜNÜ GELDİĞİNDE AZERBAYCAN İLE DE BARIŞMAYA HAZIRIZ’

TÜRKİYE’nin ikinci Karabağ savaşı sonrasında Güney Kafkaslar için önerdiği 3+3 işbirliğinin hayata geçirilmesi için Azerbaycan ile Erivan’ın anlaşma yapması gerektiği gerçeğini de kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan olarak biz bunu günü geldiğinde yapmaya hazırız” diye konuştu. Türkiye, bölge kalkınması için Rusya, İran ve Türkiye ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında işbirliğinin arttırılması için 3+3 işbirliği formatını gündeme getirmişti.

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#Nikol Paşinyan#Ermenistan#Türkiye

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