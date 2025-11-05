Paşinyan: Ankara ile doğru yolda ilerliyoruz

Haberin Devamı

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye-Ermenistan arasında 2021’den bu yana sürdürülen normalleşmenin doğru yolda ilerlediğini, tarafların bu süreci aynı şekilde yürüttüklerini vurguladı.

AZERBAYCAN DA KATILDI

Paşinyan, Erivan’da dün düzenlenen “Barış ve Çok Taraflı İşbirliği İnşa Etmek” başlıklı konferansta Ermenistan’ın Azerbaycan’la sürdürdüğü kalıcı barış süreci hem de Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk kez Azerbaycan’dan katılımcıların katıldığı konferans Türkiye, İran, Rusya, Gürcistan ve diğer bölge ülkelerinden uzmanlar ve gazetecileri ağırladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle 8 Ağustos’ta Washington’da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile kalıcı barış yolunda önemli bir niyet deklarasyonuna imza attıklarını kaydeden Paşinyan, iki ülkenin son üç sene içinde attıkları adımlarla önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını kaydetti. Bunun “organik” bir barış olduğunu, dışardan ithal değil, Bakü ve Erivan’ın ortak çabası sonunda olgunlaştığını anlatan Başbakan, “Yeni doğan bebeğe nasıl her gün itina ile bakmak gerekiyorsa, bu 3 aylık barış bebek de her gün itina ile korunmalıdır” dedi ve Aliyev ile bu süreci devam ettirmeye kararlı olduklarını söyledi.

SINIRI AÇMA ÖNERİSİ

Paşinyan, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan ve kısa adı TRIPP olan bağlantı yollarının hayata geçirilmesi için ABD’yle çalışmaların sürdüğünü, bu hattın tamamlanmasının tüm bölge ülkelerine yarar sağlayacağını kaydetti. Paşinyan, bu yol tamamlanana kadar Türkiye ile Ermenistan arasında henüz açılmayan Alican/Margara sınır kapısının Azerbaycan-Türkiye arasında kargo TIR’larının kullanımına açılabileceği önerisinde bulundu.

ERDOĞAN’I ERİVAN’A DAVET ETTİM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerle ilgili bir soruya yanıt verirken, geçmişten farklı olarak Ankara-Erivan arasında kurumsallaşan bir ilişkinin geliştiğini, bunun da önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti. “Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyi yolda olduğunu söyleyebilirim” diyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sık sık görüştüklerini belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’ye iki kere ziyaret düzenledim. Kendisini gelecek sene mayıs ayında Erivan’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına davet ettim. Katılmasını ümit ediyorum.”