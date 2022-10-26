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Paşinyan 31 Ekim’de Aliyev ve Putin'le buluşacak

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#Paşinyan#Aliyev#Putin
Paşinyan 31 Ekim’de Aliyev ve Putinle buluşacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 12:49

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine gideceğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçl görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya ise, "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

PUTİN'DEN DAVET GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ve Paşinyan’ı üçlü görüşme için Rusya’ya davet etmişti.

Liderler arasında güncel konuların ele alınması planlanıyor.

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#Paşinyan#Aliyev#Putin

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