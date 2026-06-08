Pasifik’te tansiyon yükseliyor... Pekin’den ‘özel operasyon’

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Çin devlet haber ajansı Şinhua’ya göre, operasyon kapsamında Fujian ve Guangdong eyaletlerine bağlı deniz polisi unsurları görevlendirildi. Ajans, operasyonun Japonya ve Filipinler’in ‘tek taraflı olarak deniz sınırı müzakerelerine başlama kararına karşı alınmış gerekli bir tedbir olduğunu’ savundu. Operasyonun kapsamı, süresi ya da hâlâ devam edip etmediğine ilişkin ayrıntılı bilgi ise paylaşılmadı.

TAYVAN’DAN ‘DEVRİYELİ’ YANIT

Tayvan’dan Çin’in hamlesine yanıt gecikmedi. Sahil Güvenlik İdaresi, operasyonun uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek bölgeye devriye gemileri gönderildiğini açıkladı. Çin gemilerinin Xiamen Limanı’ndan ayrılıp Tayvan’ın güneybatısındaki sulara doğru seyrettiği belirtilen açıklamada, bölgedeki deniz trafiğinin ise normal seyrinde devam ettiği kaydedildi. Manila ve Tokyo’nun Çin’in denizlerdeki egemenlik iddialarına ilişkin ortak endişeleri, iki ülkeyi son zamanlarda birbirine daha da yakınlaştırmıştı. İki ülke, geçen hafta yapılan toplantıda münhasır ekonomik bölgenin ve kıta sahanlığının deniz sınırını belirlemek üzere müzakerelere başlamayı kabul etmişti. Tayvan yönetimi de müzakerelerde kendisinin de yer alması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Rusya da benzer şekilde Ukrayna’ya yönelik Şubat 2022’de başlattığı saldırıları “özel askeri operasyon” olarak tanımlamıştı.