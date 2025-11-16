Pasifik'te tansiyon yükseliyor: Çin gemileri, Japon adalarına yaklaştı! Japonya'dan 'hak koruma operasyonu'

Haberin Devamı

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 4 Çin sahil güvenlik gemisinin adacıklar çevresindeki sulara girdiği, bunun üzerine Japon gemilerinin kontrolündeki bölgede "hak koruma operasyonu" yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Çin gemilerinin daha sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, 14 Kasım'da 3 Çin savaş gemisinin Japonya yakınındaki sularda seyrettiğini açıklamıştı.

JAPONYA'NIN TAYVAN ÇIKIŞI

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

TOKYO VE PEKİN'İN DOĞU ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Doğu Çin Denizi'de Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.​​​​​​