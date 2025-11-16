×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pasifik'te tansiyon yükseliyor: Çin gemileri, Japon adalarına yaklaştı! Japonya'dan 'hak koruma operasyonu'

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Japonya#Tayvan
Pasifikte tansiyon yükseliyor: Çin gemileri, Japon adalarına yaklaştı Japonyadan hak koruma operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 16:14

Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri nedeniyle gerildiği bir dönemde Çin Sahil Güveliğine ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı adacıkların çevresindeki sularda seyrettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 4 Çin sahil güvenlik gemisinin adacıklar çevresindeki sulara girdiği, bunun üzerine Japon gemilerinin kontrolündeki bölgede "hak koruma operasyonu" yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Çin gemilerinin daha sonra bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, 14 Kasım'da 3 Çin savaş gemisinin Japonya yakınındaki sularda seyrettiğini açıklamıştı.

Pasifikte tansiyon yükseliyor: Çin gemileri, Japon adalarına yaklaştı Japonyadan hak koruma operasyonu

JAPONYA'NIN TAYVAN ÇIKIŞI

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Haberin Devamı

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Gözden KaçmasınÇinden vatandaşlarına Japonya uyarısıÇin'den vatandaşlarına 'Japonya' uyarısıHaberi görüntüle

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Pasifikte tansiyon yükseliyor: Çin gemileri, Japon adalarına yaklaştı Japonyadan hak koruma operasyonu

TOKYO VE PEKİN'İN DOĞU ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Doğu Çin Denizi'de Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.​​​​​​

Gözden Kaçmasınİsrailin kaçırdığı çocuklar işkenceyi anlattı: Yardım noktalarında alıkonuldular, aylarca dünyadan izole edildilerİsrail'in kaçırdığı çocuklar işkenceyi anlattı: Yardım noktalarında alıkonuldular, aylarca dünyadan izole edildilerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınOrta Asya ülkeleri, bölgesel güvenlik risklerine karşı önleyici tedbirleri onayladıOrta Asya ülkeleri, bölgesel güvenlik risklerine karşı 'önleyici tedbirler'i onayladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Japonya#Tayvan

BAKMADAN GEÇME!