Pasifik'te tansiyon yükseldi! Tayvan'ı alarma geçiren manzara: 59 Çin askeri uçağı ve dokuz donanma gemisi...

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Tayvan çevresinde 59 Çin askeri uçağı ve dokuz donanma gemisi görüntülenmesi bölgede zaten yüksek olan tansiyonu bir anda zirveye çıkardı.



59 ASKERİ UÇAK, 9 DONANMA GEMİSİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü sabah 6 ile Salı günü sabah 6 arasında Tayvan çevresinde 59 Çin askeri uçağı ve dokuz donanma gemisi görüntülendiğini bildirdi.



Pekin, egemenlik iddiasını güçlendirmek için son yıllarda Tayvan çevresine savaş uçakları ve donanma gemileri konuşlandırmayı artırıyor. Tayvan dünkü askeri uçak ve gemilerin son dönemde görülen en yüksek sayı olduğuna dikkat çekerek Pekin'e tepki gösterdi.

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Çin'in bu hamlesinin Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin Çin'i "yabancı düşman güç" olarak adlandırmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu hamlelerinin "Dış güçlerin Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik kasıtlı destek ve işbirliğine kararlı bir yanıt olmasının yanı sıra Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen ayrılıkçı güçlere yönelik sert bir uyarı” olduğunu belirtti.

Mao açıklamasında, "Çin'in askeri eylemleri ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli, yasal ve haklı önlemlerdir. ABD, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyen ifadesini sildi. Bu durum, Tayvan ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyaller veriyor.” ifadelerini kullandı.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

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İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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DOĞU ÇİN DENİZİ'NDE JAPONYA İLE İHTİLAFLI ADACIKLARIN ÇEVRESİNDE ÇİN DEVRİYESİ

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

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Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin daha önce yaptığı devriye faaliyetleri nedeniyle Çin'i diplomatik kanallardan protesto etti.