Pasifik'te şiddetli deprem meydana geldi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pasifik'te Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da bulunan Loyaute adalarında, 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Amerikan Jeoloji Enstitüsü, depremin denizin 55 kilometre derinliğinde saptandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, depremin can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.



Yaklaşık 1,5 saat kadar önce Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş,merkezinin Bengkulu'nun 142 kilometre güneybatısında, denizin 23 kilometre altında olduğunu açıklanan depremde can ya da mal kaybı rapor edilmemişti.