Pasifik'te korkutan görüntü: Çin'in 9 milyar dolarlık savaş gemisi uydu görüntülerine takıldı

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Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı füze saldırıları nükleer bir 3. Dünya Savaşı endişelerine sebep olurken, bir korkutan görüntü de Pasifik'ten geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Çin'in 9 milyar dolarlık savaş gemisi 3. Dünya Savaşı korkuları arasında uydu görüntülerine yansıdı.

Çin'in ilk operasyonel uçak gemisi CNS Liaoning, NASA'nın Landsat-8 uydusu tarafından Bohai Denizi'nde demirlediği ve deniz muharebesi tatbikatları yaptığı görüldü.

Uydu görüntülerinde Liaoning savaş gemisinin bir tersanede diğer uçak gemilerinin arasına demirlediği görülürken, ayrı bir görüntüde de denize açıldığı fark edildi.

ABD Donanması yetkilileri, Çin'in savaş gemisindeki güvertenin yaklaşık 200 metre ve 40 metre genişliğinde olduğunu tespit etti.

Eylül ayında Rusya ile askeri tatbikat yapan Çin, Batı'nın yaptırımlarının ardından Rusya'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin, Rusya'dan temel teknoloji malları tedarik ederken aynı zamanda enerji ihtiyacında da büyük indirimlerden yararlanmaya başladı.

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TOPLAMDA YAKLAŞIK 40 SAVAŞ UÇAĞINI BULUNDURABİLİYOR

CNS Liaoning, geçen yıl Japonya yakınlarında güdümlü füze fırlatabilen savaş gemileri ile birlikte yaklaşık 20 savaş uçağının kalkış ve iniş tatbikatlarını gerçekleştirmişti.

Toplamda yaklaşık 40 savaş uçağını bulundurabilen CNS Liaoning, 20 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Filipinler'in doğusundaki sularda savaş uçakları ve helikopterlerle tatbikata katılmıştı.

Daha yakın bir tarihte, 20 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında CNS Liaoning, Filipinler'in doğusu ve Guam'ın batısındaki sularda uçak gemisi tabanlı savaş uçakları ve helikopterlerle uçuş operasyonları gerçekleştirdi.

"ÇİN, JAPONYA'YA SALDIRMAYA HAZIRLANIYOR"

Bu hafta hangi denemelerin yapılacağı bilgisine ulaşılmazken ABD, Çin'in Japonya'ya saldırmaya hazırlandığını iddia etti.

Bu ayın başlarında Japonya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in savaş gemilerine ilişkin haberler artarken ABD'nin bölgeye gemi konuşlandırmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

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Basın açıklamasında, "Bölgedeki güvenlik ortamı giderek ağırlaşırken, savaş gemilerinin konuşlandırılması yoluyla ABD Donanmasının güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi, Japonya'nın güvenliği ve bölgesel barış ve istikrarın korunması için önemlidir" denilmişti.