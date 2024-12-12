Pasifik'te hareketlilik: 'Orta çizgi'nin ötesine geçti

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Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 34 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan 22'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiğini ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğunu belirtti.

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 16 savaş gemisinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Bakanlık, hafta başındaki paylaşımında da Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını, ÇHKO'nun Doğu, Kuzey ve Güney Cephe Komutanlıklarından donanma unsurlarının sahil güvenlik gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı çevresi ve Batı Pasifik'teki sulara giriş yaptığının tespit edildiğini bildirmişti.

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Askeri hareketliliğin Ada çevresinde bir tatbikatın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçen hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaretinde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğrayarak burada temaslarda bulunmasına tepki göstermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.