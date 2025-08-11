×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pasifik'te Çin gemileri çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#Pasifik#Çin#Gemi Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 14:39

Çin Donanması'na ait bir savaş gemisi, Scarborough Sığlığı'ndaki Çin Sahil Güvenlik gemisi ile çapıştı. Kıyıdan 10.5 deniz mili açıkta gerçekleşen olayın ardından sahil güvenlik gemisinin ağır hasar aldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Pasifik'teki Filipinler ve Çin arasında tartışmalı bir yer olan Scarborough Sığlığı'nda, Filipinler'e ait devriye teknesini kovalayan Çin Sahil Güvenlik gemisi ile Çin Donanması'na ait bir savaş gemisi çarpıştı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisi, ani bir manevra sonucu Çin Ordusu'na ait 164 numaralı gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından Çin Sahil Güvenliğine ait 3104 gemisinin ciddi hasar aldığı bildirildi.

Pasifikte Çin gemileri çarpıştı

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği, Çin'e ait gemilerin, Filipinler Sahil Güvenlik gemisini engellemek için ani ve tehlikeli manevralar yaptığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Haberin Devamı

Filipinler Sahil Güvenliği, çarpışma sonucu hasar gören Çin Sahil Güvenliği gemisine tıbbi yardım ve kurtarma desteği teklif ettiğini açıkladı.

Pasifikte Çin gemileri çarpıştı

 

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Gözden KaçmasınTürk kaptanın yaşam mücadelesi: Açık denizde 40 saat kulaç attı... Yaşadıklarını anlattıTürk kaptanın yaşam mücadelesi: Açık denizde 40 saat kulaç attı... Yaşadıklarını anlattı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pasifik#Çin#Gemi Kazası

BAKMADAN GEÇME!