×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pasifik'te Çin endişesi: Askeri yığınağı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Avustralya#Pasifik
Pasifikte Çin endişesi: Askeri yığınağı arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 14:41

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin’in Pasifik'te artan askeri faaliyetlerine dikkat çekerek, bu durumun bölge ülkelerinde "kaygıya yol açtığını" dile getirdi.

Haberin Devamı

ABC News'in haberine göre, Kokoda Track Foundation tarafından başkent Canberra'da düzenlenen programda konuşan Wong, "Çin’in askeri yığınağının kaygı verici bir hızla arttığını görüyoruz. Bu durum, (Pasifik) bölgenin beklediği şeffaflık olmadan gerçekleşiyor." dedi.

Wong, küresel çok taraflı sistemin de baskı altında olduğunu belirterek, "Dünya, üzerinde uzlaştığımız taahhütleri yerine getirmekte geri kalıyor. Kurallar dezenformasyon, müdahale ve siber saldırılar gibi yeni tehditler karşısında gerektiği gibi korunmuyor." ifadelerini kullandı.

Pasifikte Çin endişesi: Askeri yığınağı arttı

AVUSTRALYA'NIN GÜVENLİĞİNDE PASİFİK BÖLGESİ ÖNCELİK

Avustralya’nın barış ve güvenlik konusunda "Pasifik öncelikli" bir yaklaşım izlediğini vurgulayan Wong, bölgede faaliyet gösteren özellikle Çin gibi aktörlerin, Pasifik ülkelerinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrump ile Çin lideri arasında kritik görüşmeTrump ile Çin lideri arasında kritik görüşmeHaberi görüntüle

"Burası bizim evimiz." diye konuşan Wong, dış aktörlerin Pasifik’in güvenliğine yönelik artan ilgisinin bazı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Pasifikte Çin endişesi: Askeri yığınağı arttı

ÇİN GEMİSİNE YAKIN TAKİP

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, dün yaptığı açıklamada, kendi topraklarına doğru yola çıkma olasılığına karşı Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosunu izlediklerini duyurmuştu.

Özel bir istihbarat şirketinin yayımladığı raporda ise söz konusu Çin donanmasında yüksek ateş gücüne sahip bir uçak gemisiyle bir muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisinin bulunduğu iddia edilmişti.

Gözden KaçmasınABDde İsrail endişesi: Suriye saldırıları etkili olduABD'de İsrail endişesi: Suriye saldırıları etkili olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Avustralya#Pasifik

BAKMADAN GEÇME!