Pasifik'te alarm: Binlerce kişiye tahliye

Vietnam Ulusal Hidrometeoroloji Tahmin Merkezi ve hükümet yetkilileri, ülkede etkisi hissedilen tayfuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günün ilerleyen saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edilen tayfun dolayısıyla kuzeydeki kentlerden Nghi Son, Quang Xuong ve Sam Son'da 1800 hane boşaltıldı, Thien Cam ve Ky Anh gibi denize yakın bölgelerde 14 binden fazla kişi tahliye edildi.

Vietnam Başbakan Yardımcısı Tran Hong Ha, yaptığı açıklamada, Quang Tri'den Thang Hoa kentine kadar olan bölgede yaşayanların tahliyelerinin de en yakın sürede tamamlanması ve bölge sakinlerine yerel saatle 11.00 ile 18.00 arasında evlerinden çıkmamaları talimatını verdiğini belirtti.

Yetkililer, alçak kesimlerdeki kent merkezlerinde sel, dağlık bölgelerde de sellerle heyelanların olabileceği uyarısında bulundu.

Thang Hoa kentindeki okulların bugün ve yarın tatil edildiğini duyuran yetkililer, arama kurtarma faaliyetleri ile ulaşım bağlantılarını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda dün yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle "4. seviye" acil durum ilan edilmişti.

Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.