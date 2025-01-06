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Pasifik'te 6,3 büyüklüğünde deprem

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#Pasifik#El Salvador#Deprem
Pasifikte 6,3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:05

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok" ifadesini kullandı.

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El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün La Libertad kentine 50 kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu'nda olduğunu açıkladı.

Derinliği 49,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi.

Deprem komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok." ifadesini kullandı.

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#Pasifik#El Salvador#Deprem

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