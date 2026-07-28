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Pasifik saldırılarına ilişkin dikkat çeken iddia: ABD için beklenmedik sonuç

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#DEA Değerlendirmesi#ABD Uyuşturucu Savaşı#Karayipler Uyuşturucu Kaçakçılığı
Pasifik saldırılarına ilişkin dikkat çeken iddia: ABD için beklenmedik sonuç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:50

ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere düzenlediği saldırıların sonucu ortaya çıktı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA), ABD saldırılarının ülkeye yönelik uyuşturucu trafiğini azaltmakta başarısız olduğunu tespit ettiği iddia edildi.

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Washington Post (WP) gazetesinin DEA yapılan değerlendirmeye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında teknelere düzenlediği saldırıların, kaçakçıların farklı rotalar ve taktikler belirlemesine yol açtığı ifade edildi.

Haberde, saldırıların ABD'deki uyuşturucu arzını veya fiyatlarını etkilemediği, kaçakçıların ise uluslararası sular yerine ABD güçlerinin ateş açma olasılığının daha düşük olduğu kıyı şeridi yakınlarında büyük tekneler kullanmaya yöneldiği iddiasına yer verildi.

Kaçakçıların, ABD güçlerinden kaçmak için hava yoluna daha fazla başvurduğu, dolayısıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla teknelere düzenlenen saldırıların uyuşturucu trafiğini azaltmakta başarısız olduğu ileri sürüldü.

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ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

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#DEA Değerlendirmesi#ABD Uyuşturucu Savaşı#Karayipler Uyuşturucu Kaçakçılığı

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