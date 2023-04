Pasifik karıştı! Putin cezayı ona kesti...

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Pasifik Filosu gemilerinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Sovyet yapımı “Moskit” gemisavar seyir füzelerini test ettiğini duyurmuştu.

ANİ TEFTİŞ: SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Uzak Doğu bölgesinde muhtemel düşman saldırılarına karşı Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını belirterek filonun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıklamıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Batı ile Rusya arasındaki gerilim adım adım tırmanırken Moskova yönetimi bu kez de Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikatların görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatıldığı anlar yer aldı.





WATCH!!



Russian R-298 Ship firing the ‘Moskit’ SUPERSONIC Anti-ship Missile at a mock target, reportedly 70kms away in the Sea of Okhotsk. #Russia #Pacific #Missile #SeaofJapan pic.twitter.com/UNGkTv9Zle