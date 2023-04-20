Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Pasifik karıştı! Putin cezayı ona kesti...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Tatbikat#Pasifik Filosu
Pasifik karıştı Putin cezayı ona kesti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 15:17

Rusya'nın Pasifik Filosu'nda başlattığı ani teftişin büyük bir fiyasko ile sonuçlandığını iddia eden Batı medyası Putin'in Pasifik Filosunun komutanı 66 yaşındaki Amiral Sergei Avakyants'ı görevden aldığını yazdı.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Pasifik Filosu gemilerinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Sovyet yapımı “Moskit” gemisavar seyir füzelerini test ettiğini duyurmuştu.

ANİ TEFTİŞ: SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Uzak Doğu bölgesinde muhtemel düşman saldırılarına karşı Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını belirterek filonun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıklamıştı.

Japon Denizi'ndeki tatbikat, Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyarete misilleme olarak yorumlanmıştı. Pasifik’te Rusya’nın elindeki Kuril Adaları ihtilafını çözmeye yönelik Tokyo ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler geçen yıl askıya alınmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Batı ile Rusya arasındaki gerilim adım adım tırmanırken Moskova yönetimi bu kez de Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikatların görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatıldığı anlar yer aldı.



TEFTİŞ FİYASKO İLE SONUÇLANDI: PASİFİK FİLOSUNUN KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Haberin Devamı

Rusya peş peşe düzenlediği tatbikatlarla gövde gösterisi yaparken bugün Batı medyasında yer alan haberlerde ani düzenlenen teftişin büyük bir fiyasko ile sonuçlandığı iddia edildi.

İngiliz Dailymail gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in başarısızlığın cezasını Pasifik Filosunun komutanı 66 yaşındaki Amiral Sergei Avakyants'a kestiğini ve tatbikatlar devam ederken amiralin görevden alındığını yazdı.

Pasifik karıştı Putin cezayı ona kesti...


Rus basınında yer alan bilgilere göre Avakyants'ın görevden alındığı iddiası Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev tarafından doğrulandı.

ŞOYGU'NUN YAKIN BİR MÜTTEFİKİ OLARAK TANINIYORDU

Avakyants, Mayıs 2012'den bu yana Pasifik Filosunun başındaydı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yakın bir müttefiki olarak tanınıyordu. Rusya'nın en saygın deniz subaylarından biri olan amiral, SSCB Silahlı Kuvvetlerinde Deniz Liyakat Nişanı ve Vatana Hizmet Nişanı almıştı.
Pasifik karıştı Putin cezayı ona kesti...

TATBİKATLAR DEVAM EDİYOR

Batı medyası görevden almanın Moskova'nın uğradığı hayal kırıklığının bir sonucu olduğunu iddia ederken Rusya tatbikatların devam ettiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tatbikatın rutin bir uygulama olduğunu belirterek Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olma durumuna yönelik bu yönde uygulamaları sık sık yaptığını söyledi.

Rusya'nın peş peşe gerçekleştirdiği tatbikatlar bölgede savaş hazırlığı olarak yorumlanıyor...

Gözden KaçmasınSakarya gaz sahası dünya basınında: Türkiyenin en iddialı enerji üretim projesi, Erdoğanın başarılarına iyi bir örnekSakarya gaz sahası dünya basınında: 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi, Erdoğan'ın başarılarına iyi bir örnek'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Tatbikat#Pasifik Filosu

BAKMADAN GEÇME!

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık
Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden oyun oynamayı bırakamıyorum?

#Oyun Bağımlığı