Pasifik karıştı! Putin cezayı ona kesti...

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Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Pasifik Filosu gemilerinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Sovyet yapımı “Moskit” gemisavar seyir füzelerini test ettiğini duyurmuştu.
ANİ TEFTİŞ: SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİLDİ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Uzak Doğu bölgesinde muhtemel düşman saldırılarına karşı Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını belirterek filonun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıklamıştı.
Japon Denizi'ndeki tatbikat, Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyarete misilleme olarak yorumlanmıştı. Pasifik’te Rusya’nın elindeki Kuril Adaları ihtilafını çözmeye yönelik Tokyo ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler geçen yıl askıya alınmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Batı ile Rusya arasındaki gerilim adım adım tırmanırken Moskova yönetimi bu kez de Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikatların görüntülerini yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatıldığı anlar yer aldı.
WATCH!!— EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 20, 2023
Russian R-298 Ship firing the ‘Moskit’ SUPERSONIC Anti-ship Missile at a mock target, reportedly 70kms away in the Sea of Okhotsk. #Russia #Pacific #Missile #SeaofJapan pic.twitter.com/UNGkTv9Zle
Rusya peş peşe düzenlediği tatbikatlarla gövde gösterisi yaparken bugün Batı medyasında yer alan haberlerde ani düzenlenen teftişin büyük bir fiyasko ile sonuçlandığı iddia edildi.
İngiliz Dailymail gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in başarısızlığın cezasını Pasifik Filosunun komutanı 66 yaşındaki Amiral Sergei Avakyants'a kestiğini ve tatbikatlar devam ederken amiralin görevden alındığını yazdı.