Pasifik karıştı! Putin cezayı ona kesti...

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Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Pasifik Filosu gemilerinin Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde Sovyet yapımı “Moskit” gemisavar seyir füzelerini test ettiğini duyurmuştu.

ANİ TEFTİŞ: SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNA GEÇİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Uzak Doğu bölgesinde muhtemel düşman saldırılarına karşı Pasifik Filosu'nun savunma yeteneklerinin arttırılması amacıyla ani bir teftiş başlatıldığını belirterek filonun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıklamıştı.

Japon Denizi'ndeki tatbikat, Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyarete misilleme olarak yorumlanmıştı. Pasifik’te Rusya’nın elindeki Kuril Adaları ihtilafını çözmeye yönelik Tokyo ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler geçen yıl askıya alınmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Batı ile Rusya arasındaki gerilim adım adım tırmanırken Moskova yönetimi bu kez de Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikatların görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatıldığı anlar yer aldı.





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Russian R-298 Ship firing the ‘Moskit’ SUPERSONIC Anti-ship Missile at a mock target, reportedly 70kms away in the Sea of Okhotsk. #Russia #Pacific #Missile #SeaofJapan pic.twitter.com/UNGkTv9Zle — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) April 20, 2023

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Rusya peş peşe düzenlediği tatbikatlarla gövde gösterisi yaparken bugün Batı medyasında yer alan haberlerde ani düzenlenen teftişin büyük bir fiyasko ile sonuçlandığı iddia edildi.

İngiliz Dailymail gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in başarısızlığın cezasını Pasifik Filosunun komutanı 66 yaşındaki Amiral Sergei Avakyants'a kestiğini ve tatbikatlar devam ederken amiralin görevden alındığını yazdı.



Rus basınında yer alan bilgilere göre Avakyants'ın görevden alındığı iddiası Başbakan Yardımcısı Yuri Trutnev tarafından doğrulandı.Avakyants, Mayıs 2012'den bu yana Pasifik Filosunun başındaydı ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yakın bir müttefiki olarak tanınıyordu. Rusya'nın en saygın deniz subaylarından biri olan amiral, SSCB Silahlı Kuvvetlerinde Deniz Liyakat Nişanı ve Vatana Hizmet Nişanı almıştı.Batı medyası görevden almanın Moskova'nın uğradığı hayal kırıklığının bir sonucu olduğunu iddia ederken Rusya tatbikatların devam ettiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tatbikatın rutin bir uygulama olduğunu belirterek Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olma durumuna yönelik bu yönde uygulamaları sık sık yaptığını söyledi.Rusya'nın peş peşe gerçekleştirdiği tatbikatlar bölgedeolarak yorumlanıyor...