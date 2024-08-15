Parti hata yaptı: Adaylar seçimleri kaçırdı

Haberin Devamı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesinde, Liberal Parti'nin 100'den fazla adayı, partinin seçim adaylığı için son başvuru tarihini kaçırması nedeniyle aday listesine giremedi.

Liberal Parti'nin adayları, ülkenin en kalabalık eyaletinde belediye meclisi seçimlerine giremezken Yeni Güney Galler yetkilileri, yasal olarak geç başvuruları kabul edemeyeceklerini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, parti yöneticilerinden Richard Shields, yaşanan durum nedeniyle özür diledi ve evrak işlerinin zamanında tamamlanamamasından “sınırlı kaynakları” sorumlu tuttu.

Partinin eyalet parlamentosu lideri Mark Speakman, milletvekillerine gönderdiği bir mektupta bu olayı parti tarihindeki “muhtemelen en kötü yönetim eylemi” olarak nitelendirdi ve Shields'in daha fazla kaynak istemesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Speakman, yaşanılan durumun savunulumaz olduğunu ve bu sebeple kendisinden istifa etmesinin istendiğini de sözlerine ekledi.

Shields ayrıca, “Sekretarya adına, aday gösterilmeyen parti onaylı meclis üyelerinden ve daha geniş anlamda parti üyelerinden özür dilemek istiyorum” ifadesinde bulundu.

Eyaletin güneyindeki Shoalhaven Kent Konseyi'nin belediye başkanlığına aday olmayı planlayan mevcut meclis üyesi Paul Ell, “Bu durum kişisel olarak bizim için üzücü ve yıkıcı, ancak en önemlisi toplumdaki yerel demokrasi için kötü” dedi.

Yeni Güney Galler Seçim Komisyonu yaptığı açıklamada, “Komisyonun geç bir adaylık formunu kabul etmesine veya son başvuru tarihi geçtikten sonra sunulan formlarda değişiklik yapılmasına izin vermeyen” yasalara bağlı olduğunu söyledi.

Analistlere göre, yaşanan bu durum nedeniyle Liberal Parti'nin yaklaşık 50 konsey koltuğunu kaybedeceği tahmininde bulundu.