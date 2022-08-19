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Parti görüntüleri sızmıştı... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendisini böyle savundu: Sadece eğlendim

Güncelleme Tarihi:

#Sanna Marin#Finlandiya#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 09:36

Finlandiya'da gündem dünden beri Başbakan Sanna Marin. 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntülerin sosyal medyaya yansımasının yankıları sürerken Marin'den ilk açıklama geldi.

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Sosyal Medya daha Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor...

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Kısa sürede viral olan görüntüler kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etmişti.

Parti görüntüleri sızmıştı... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendisini böyle savundu: Sadece eğlendim

MARIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

36 yaşındaki başbakan ise uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti, sadece alkol aldığını ve 'taşkın bir şekilde' eğlendiğini savundu.

Marin, gelen tepkilerin ardından uyuşturucu testi yapmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

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Başbakan, 'Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım' dedi.

Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi' dedi.

Parti görüntüleri sızmıştı... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendisini böyle savundu: Sadece eğlendim

TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ

Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti.

Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.

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#Sanna Marin#Finlandiya#Dünya

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