Parlamento soruşturacak: Salgın, yasak aşk, skandal iddialar... Boris Johnson'ın başı büyük dertte!

Bütün dünyayı sarsan Kovid-19 ve beraberinde gelen katı kısıtlamalar hakkında birçok ülkede yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Salgının başından beri tartışmalı kararlar alan İngiltere, önümüzdeki günlerde “eski normale” dönmek adına yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Haftanın başlarında Johnson, Kovid-19 pandemi kısıtlamalarını kaldırmak, İngiliz toplumunu “yeniden açmak” ve sosyal yaşamı eskisi gibi normale döndürmek adına alınan bir dizi önemli kararı açıklarken, İngiltere'nin "bu virüsle yaşamayı öğrenmeye başlaması" gerektiğinin de önemle altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs pandemi sürecinde hükümet tarafından alınan kararlar ve önlemler konusunda milletvekilleriyle yüzleşmek için bu yıl üçüncü kez parlamento İrtibat Komitesi huzuruna çıkacak.

Johnson, aylardır uygulanan bireysel izolasyon ve karantina kurallarının kaldırılmasından önce, ön görülen altı haftalık bekleme sürecine karşı gelişen tepkiyle ilgili başlıklar da dahil olmak üzere, bir dizi konu üzerinden resmi olarak sorgulanacak.

Boris Johnson’ın ayrıca, Başkanlık ofisi eski danışmanı Dominic Cummings'in, eski Sağlık Sekreteri Matt Hancock'un pandemiyi ele alış biçimi hakkındaki iddiaları ışığında, Hancock’un istifasıyla ilgili sorularla da karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eski sağlık bakanı, ofisindeki güvenlik kamerası kayıtlarından alınan ve yardımcısı Gina Coladangelo ile oldukça samimi bir şekilde sarılıp öpüşürken çekilen görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 26 Haziran'da istifa etmişti.

Hancock ve yardımcısı Coladangelo’nun bahsi geçen uygunsuz fotoğrafı The Sun'da yayınlandıktan hemen sonra sözcüsü, Boris Johnson'ın, Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve konuyu kapattığını belirtmişti. Ancak milletvekillerinin, Hancock'un istifasından birkaç gün sonra yaptığı kafa karıştıran açıklama hakkında Johnson’ı suçlaması olası görünüyor.

Yaşanan olaylardan sonra gözler üzerine çevrilen Başbakan Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cuma günü haberi okudum, Cumartesi günü yeni bir sağlık bakanımız vardı ve bence bu değişim, pandeminin yaşandığı bu dönemde aksaklıklar yaşanmadan çalışmaları sürdürebilmek için tam da olması gereken hızda gerçekleşti" ifadesini kullandı.

İrtibat Komitesi oturumu sırasında Johnson'a, geçtiğimiz haftalarda eski yardımcısının blogunda ve Twitter'da Cummings’in kendisine yönelik yaptığı saldırılar hakkında da sorular yöneltilmesi oldukça muhtemel görülüyor.

Johnson 2019’da göreve geldiğinde, Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanan Cummings, 2020 yılında koronavirüs semptompları göstermesine rağmen sokağa çıkma yasağı esnasında sorumsuzca davranarak seyahat ettiği ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle muhalefet partileri tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Halkın, hükümetin pandemi süreci yönetimine dair güvenini sarstığına inanılan bu skandalın ardından görevinden ayrılan Cummings, ilerleyen günlerde hükümetin Kovid-19 tedbirleri ve Johnson yönetimini eleştiri yağmuruna tutmaya başlamıştı.

Cummings, Johnson'ın 19 Temmuz'da geriye kalan tüm koronavirüs kısıtlamalarını sona erdirme kararını net bir dille eleştirmiş ve bunun açıkça “yanlış bir karar olacağı” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Cummings, Başbakanlık Ofisi yetkililerin bilim kurulu danışmanları tarafından bu uygulamanın doğru bir karar olmadığı yönünde uyarıldıklarını da iddia etti.

İŞ DÜNYASI, SAĞLIK DEPARTMANI'NIN BİREYSEL İZOLASYON KURALLARINA İLİŞKİN KARARINI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTUYOR

Sağlık Bakanı Sajid Javid’in, çocukların ve aşıları tam olan yetişkinlerin Kovid-19 testi pozitif çıkan bir biriyle yakın temasa geçmeleri halinde 10 gün evde kalmak zorunda olduklarını ve 16 Ağustos'a kadar mevcut bireysel izolasyon kurallarına uymaları gerektiğini söylemesi üzerine, Johnson meclis üyelerinin tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan turizm ve konaklama sektörü yönetim kurulu başkanı Kate Nicholls “Turizm sektörü, testi pozitif çıkan meslektaşlarıyla aynı mesaileri paylaşmamalarına rağmen izole olmaları söylenen çalışanların yokluğundan kaynaklı ciddi personel sıkıntısı yaşıyor. Personelimizin yaklaşık %60'ı 15 ila 34 yaşları arasındadır ve büyük çoğunluğu 16 Ağustos'a kadar her iki aşıyı da alma fırsatına sahip olmayacaktır.” ifadeleriyle pandemi sürecinde turizm sektörünün içine girdiği zorlu koşullara dikkat çekmişti.

Eski Muhafazakâr lider Duncan Smith, The Daily Telegraph'a sağlık bakanının mesajının "Özgürlük Günü” nün ertelendiği anlamına geldiğini ve 19 Temmuz'un koronavirüs kısıtlamalarının sona erdiği anlamına gelmesi fikrini komik ve ciddiyetten uzak bulduğunu belirtti.

İngiltere’nin Kovid-19 aşı programının etkinliğine ve sosyal izolasyonun elde olmayan, kasıtsız zararlarına değinen Boris Johnson, pandemi kısıtlamalarını kaldırmak ve İngiliz toplumunu “yeniden açmak” için bir dizi yeni düzenleme planladığını ifade etti.

Bu hafta başlarında Başkanlık Ofisi’ndeki bir basın toplantısında konuşan başbakan, "Kovid ile yaşamak" için beş maddelik bir planın ana hatlarını çizdi ve bunu 'Yasal kısıtlamalardan, bireyler tarafından "bilinçli kararlara" geçiş' olarak tanımladı.

Netice itibariyle, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında çizilen yeni plana göre, 19 Temmuz'dan itibaren Birleşik Krallık'ta kapalı ve açık havada yapılan toplanmalardaki tüm kısıtlamalar kaldırılacak ve gece kulüpleri dâhil tüm işletmelerin yeniden açılmasına izin verilecek.

Ayrıca, bir metrelik sosyal mesafe kuralı, sadece bar ve kafelerde geçerli olan masaya servis şartları ve gruplar halinde yapılan müzik etkinlikleri için getirilen kısıtlamalar da kaldırılacak.

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