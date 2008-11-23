Parlamento Başkan Yardımcısı öldürüldü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Honduras'ta Parlamento Başkan Yardımcısı Mario Fernando Hernandez (42) öldürüldü.

Polis yetkililerine göre, ülkenin kuzeyine düşen San Pedro Sula kentindeki bir okulu ziyaret eden Hernandez ve kendisine eşlik eden milletvekili adayı Marcos Collier, ziyaretin ardından silahlı kişilerin saldırısına uğradı.



Hernandez'i taşıyan araca başka bir aracın çarptığı, bu araçtan inen maskeli kişilerin ateş açtığı Hernandez ve Collier'i öldürdüğü bildirildi.

Saldırının ardından kentte geniş güvenlik önlemleri alındığı ve saldırının sorumlularının arandığı belirtildi.