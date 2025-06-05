Parkinson’u yazıdan anlayan kalem

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ABD’deki California Üniversitesi’nden biliminsanları, beyinde dopamin üreten bölgedeki hücre kaybı nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalığının erken belirtilerini teşhis edebilen bir kalem üretti. Yapay zekâ destekli kalem, içinde manyetik mürekkep ve özel bir uç barındırıyor. Kalem, kişinin yazı yazarken gerçekleştirdiği mikro düzeydeki titreme ve kas hareketlerini elektrik sinyallerine çeviriyor. Sinyaller ile toplanan veriler daha sonra yapay zekâ ile analiz edilerek Parkinson hastalığına dair ilk işaretler araştırılıyor.

YÜZDE 95 DOĞRULUK PAYI

Biliminsanlarına göre, yapay zekâ sisteminin yardımıyla kalem, Parkinson hastası üç kişinin el yazısı örneklerini 13 sağlıklı katılımcının el yazısı örneklerinden başarıyla ayırt edebildiğini gösterdi. Aynı zamanda 16 kişilik küçük bir grupta Parkinson hastalığını yüzde 95’in üzerinde doğrulukla teşhis edebildi. Parkinson teşhis kaleminin klinik denemeleri sürüyor. Parkinson, Alzheimer’den sonra ikinci yaygın nörolojik hastalık. Düşük maliyetiyle dikkat çeken kalem, hastalığın erken teşhisini kolaylaştırabilir. Titreme, kaslarda sertlik ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtiler gösteren Parkinson hastalığı, dünya genelinde 10 milyonu aşkın insanı etkiliyor.



