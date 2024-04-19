Paris’ten sonra bir kent daha ‘hayır’ dedi... Bu kez Almanya scooter’ı yasakladı

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Geçen yıl Paris, şehir içinde scooter’ların kullanımını tamamen yasaklamıştı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren Gelsenkirchen sokaklarında ve kaldırımlarında scooter kullanımına artık izin verilmeyecek. Gelsenkırchen belediyesi cumartesi gününe kadar scooter’ların toplatılmasını istedi. Kiralık scooter sunan Bolt ve Tier adlı şirketler ise yasağa karşı dava açtı. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi şimdilik belediye lehine karar verdi. Mahkeme yasağın yasal olduğunu ve şehirdeki toplam 350 kiralık scooter’ın en geç cumartesi gününe kadar kaldırılması kararını verdi. Ancak scooter’ların özel kullanımı sürecek.