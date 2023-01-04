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Paris'ten skandal görüntüler! Hedef yine Türkiye...

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Pkk#Saldırı
Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 11:43

Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne 23 Aralık tarihinde düzenlenen silahlı saldırı sonrası Türkiye'yi hedef alan Fransız medyası, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenaze töreninde yine çirkin manşetlere imza attı. Paris'in Villiers-le-Bel bölgesinde düzenlenen anma töreni ise terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. İşte Paris'ten gelen skandal görüntüler...

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Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne 23 Aralık tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sonrası PKK sempatizanları Paris sokaklarına döküldü. Protestolar bir anda şiddet eylemlerine dönüştü, polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlatan protestocular başkentin sokaklarını savaş alanına çevirdi.

FRANSIZ MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Saldırının arkasında 69 yaşında, yabancılara karşı “patolojik” bir nefret duyduğu açıklanan saldırganın olduğu belirlenmesine rağmen Fransız gazeteleri akılalmaz suçlamalarla Türkiye'yi hedef aldı.

Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...

PKK PROPAGANDASINA DÖNÜŞTÜ

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Paris'te şok etkisi yaratan saldırının üzerinden 2 hafta geçmeden Fransa'dan yine skandal görüntüler geldi...

Hayatını kaybedenlerin cenaze töreni, saldırıdan 10 gün sonra Paris'in Villiers-le-Bel bölgesinde düzenlendi.

Dün düzenlenen, terör örgütü sempatizanlarının katıldığı anma töreni yine PKK propagandasına dönüştü.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutları PKK paçavralarına sarılırken, terör örgütü PKK/YPG yandaşları ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri anma töreninde ile boy gösterdi.

Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...

AFP: KÜRTLER TÜRKİYE'Yİ İŞARET EDİYOR

AFP haber ajansı, Avrupa'nın dört bir yanından binlerce kişinin cenaze törenine katıldığını, salona sığmayan insanların otoparka kurulan dev ekrandan cenazeyi izlediğini aktardı.

Ajansın haberinde Kürtlerin saldırganın tek başına hareket ettiğine inanmadığı ve saldırıdan dolayı Türkiye'yi işaret ettikleri belirtildi.

Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...

Cenaze törenine katılan isimler arasında Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach da yer aldı.

SKANDAL MANŞETLER

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Fransız medyası da ülkenin en büyük ajansını takip etti ve yine skandal manşetlere imza attı. Gazeteler suçunu itiraf eden, 3 kişinin katili William Malet yerine Türkiye'yi suçlamaya devam etti...

Le Point gazetesi PKK yandaşlarının açıklamalarına yer verdiği haberinde, saldırının üzerinde 'Türkiye'nin gölgesi' olduğunu öne sürdü.

Paristen skandal görüntüler Hedef yine Türkiye...


Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Le Monde, binlerce kişinin Türkiye'yi işaret eden 'terörist' eylemi kınadığını yazdı ve terör yandaşlarının cinayetlerin işlendiği sokakta büyük bir yürüyüş için hazırlık yaptıklarını aktardı.

Fransız televizyon kanalları TF1 ve BFMTV terör örgütü paçavraları ile donatılmış alandan yaptıkları yayınlarda hayatını kaybedenleri 'Kürt şehitler' olarak tanımladılar ve yine gazeteler gibi Kürtlerin 'Türkiye'yi işaret ettiğini' vurguladılar.

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Fransız medyasından skandal manşetler PKK sempatizanları yerine Türkiyeyi hedef aldılarFransız medyasından skandal manşetler! PKK sempatizanları yerine Türkiye'yi hedef aldılarHaberi görüntüle
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#Fransa#Pkk#Saldırı

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