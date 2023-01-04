Paris'ten skandal görüntüler! Hedef yine Türkiye...

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Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne 23 Aralık tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sonrası PKK sempatizanları Paris sokaklarına döküldü. Protestolar bir anda şiddet eylemlerine dönüştü, polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlatan protestocular başkentin sokaklarını savaş alanına çevirdi.

FRANSIZ MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Saldırının arkasında 69 yaşında, yabancılara karşı “patolojik” bir nefret duyduğu açıklanan saldırganın olduğu belirlenmesine rağmen Fransız gazeteleri akılalmaz suçlamalarla Türkiye'yi hedef aldı.



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Paris'te şok etkisi yaratan saldırının üzerinden 2 hafta geçmeden Fransa'dan yine skandal görüntüler geldi...

Hayatını kaybedenlerin cenaze töreni, saldırıdan 10 gün sonra Paris'in Villiers-le-Bel bölgesinde düzenlendi.



Dün düzenlenen, terör örgütü sempatizanlarının katıldığı anma töreni yine PKK propagandasına dönüştü.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutları PKK paçavralarına sarılırken, terör örgütü PKK/YPG yandaşları ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri anma töreninde ile boy gösterdi.



AFP haber ajansı, Avrupa'nın dört bir yanından binlerce kişinin cenaze törenine katıldığını, salona sığmayan insanların otoparka kurulan dev ekrandan cenazeyi izlediğini aktardı.

Ajansın haberinde Kürtlerin saldırganın tek başına hareket ettiğine inanmadığı ve saldırıdan dolayı Türkiye'yi işaret ettikleri belirtildi.



Cenaze törenine katılan isimler arasında Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach da yer aldı.

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Fransız medyası da ülkenin en büyük ajansını takip etti ve yine skandal manşetlere imza attı. Gazeteler suçunu itiraf eden, 3 kişinin katili William Malet yerine Türkiye'yi suçlamaya devam etti...

Le Point gazetesi PKK yandaşlarının açıklamalarına yer verdiği haberinde, saldırının üzerinde 'Türkiye'nin gölgesi' olduğunu öne sürdü.



Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Le Monde, binlerce kişinin Türkiye'yi işaret eden 'terörist' eylemi kınadığını yazdı ve terör yandaşlarının cinayetlerin işlendiği sokakta büyük bir yürüyüş için hazırlık yaptıklarını aktardı.

Fransız televizyon kanalları TF1 ve BFMTV terör örgütü paçavraları ile donatılmış alandan yaptıkları yayınlarda hayatını kaybedenleri 'Kürt şehitler' olarak tanımladılar ve yine gazeteler gibi Kürtlerin 'Türkiye'yi işaret ettiğini' vurguladılar.