Paris'teki Sarı Yelekliler eyleminde polis müdahalesi! Gösteriler Avrupa'ya sıçradı

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Paris'teki eylem yerel saatle 14.00 sularında İtalya Kapısı'nda (Porte d’İtalie) başladı.

"(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganı atan eylemciler "Fakiriz, belki öfkeliyiz ancak asla faşist değiliz", "Acil durum. Demokrasi sıkıntıda", "Işıklar ülkesi karanlıkta", "Kim yoksulluğu saçarsa, öfkeyi toplar" ve "Biber gazı. İş. Uyku" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis, Paris çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışan eylemcilere izin vermedi.

Ayrıca eylemcilerin varış noktası olan Vincennes Kapısı'nda (Porte de Vincennes) polis, tazyikli su ve biber gazıyla göstericilere müdahale etti.

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter, eylemin bitiş noktasında havada devriye gezdi.





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Paris'teki eyleme katılan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, eylemin güzergahının değişmesine tepki göstererek, iktidarın kamu düzenini bozmaya yönelik koşulları bir araya toplamakla suçladı.

Melenchon, Macron'u kastederek "Bize zamanımızı kaybettirmeyin. Bugünkü gibi acınası olan provokasyonlara son verin." dedi.

Macron'un daha iyi eğitim koşulları için 1 ayı aşkın süredir eylem yapan liselilerin taleplerine "boyun eğmek" için hala zamanı olduğunu belirten Melenchon, "Bundan sonra onun için geriye yalnızca çıkış kapısı kalacak." ifadesini kullandı.

EYLEMİN GÜZERGAHININ DEĞİŞMESİ TEPKİYE YOL AÇTI

Sarı Yeleklilerin eyleminin Bastille Meydanı ve Millet Meydanı arasında düzenlenmesi bekleniyordu.

Paris Emniyet Müdürlüğünün karar değiştirerek eylemin güzergahını başkentin merkezinden uzak tutması muhalefet ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı.





Paris İdari Mahkemesi, bu sabah aldığı kararla eylemin yeni güzergahına yönelik itirazı reddetti.

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Mahkeme kararının ardından organizatörler, eylemin İtalya Kapısı ile Vincennes Kapısı arasında düzenlenmesini kabul etti.

YAĞMA OLAYLARINA KARŞI BAŞKENTTE TEDBİR ALINDI

Paris'in merkezinde çok sayıda dükkan sahibi, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde olası yağma olaylarına karşı tedbir aldı. Esnaf, dükkanların vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.





Başkentin 9. bölgesinde lüks mağaza Galeries Lafayette Paris Haussmann'ın önünde çok sayıda polis aracı konuşlandırıldı.

Öte yandan, geçen hafta polis ve göstericiler arasında ciddi arbede olaylarına sahne olan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun polis tedbirleri alındı.

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SARI YELEKLİLERDEN YENİ EYLEM SİNYALİ

Sarı Yelekliler'den yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.





Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

ÜLKE GENELİNDE 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

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Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların belirlediği eylem güzergahının dışında, şehir merkezinden daha uzak yeni bir güzergah belirlemesi tepkilere yol açarken, başkentteki eylemlere 100 bini aşkın kişi katıldı.

Yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmalama olaylarına karşı önlem alan Paris esnafı, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı.

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İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eylemlere katılımın 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Laurent Nunez yerel saatle 13.00 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısını 135 olarak açıkladı.

YASAKLANAN YERLERDE EYLEM YAPANLARA POLİS MÜDAHALESİ

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

BAZI ŞEHİRLERDE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

SARI YELEKLİLERDEN YENİ EYLEM SİNYALİ

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

LYON'DA YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Fransa’nın Lyon kentinde gösteri yasağına rağmen yaklaşık 2 bin kişi protesto düzenledi.

Kentin 7. bölgesinde yoğunlaşan gösterilerde güvenlik güçlerine havai fişek atılması üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösteriler, hayat pahalılığı ve eğitim sektöründeki çalışma koşullarına karşı ülke genelinde süren protestolar kapsamında düzenlendi.

İTALYA’DA POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

İtalya’nın birçok kentinde protestocular, artan yaşam maliyetleri, düşük maaşlar, askeri harcamalar ve hükümet politikalarına tepki göstermek için sokağa döküldü. Başkent Roma’nın yanı sıra Milano, Torino, Bologna ve Floransa’da tansiyonun yükseldiği gösteriler yaşandı. Roma’da akşam saatlerinde düzenlenen yürüyüş sırasında çatışmalar çıktı. Tarihi kent merkezindeki Largo di Santa Susanna yakınlarında polis barikatıyla karşı karşıya gelen göstericiler, polise şişe ve havai fişek attı. Olaylar, polisin göstericilerin hükümet binalarına doğru yürüyüşlerini sürdürmek istemesini engellemesiyle başladı. Polis, göstericileri geri püskürtmek amacıyla tazyikli su kullandı.

Milano’da öğrenciler ve Filistin yanlısı göstericilerin katıldığı iki ayrı yürüyüş birleşti. Özellikle 17 ve 18 Ekim’de polisle yaşanan çatışmaların ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte, 500 ilave asker görev yaptı. Çevredeki bazı mağazalar, olay çıkabileceği endişesiyle kepenk kapattı. İtalyan basını, kentteki hükümet karşıtı gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını polisle yaşanan kısa süreli gerginliklere rağmen geçen hafta sonundaki geniş çaplı şiddet olayları tekrarlanmadığını bildirdi.

Torino’da silahlanma karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı. Gösterilerde polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmaların ardından güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğunluğu yüzleri maskeli gençlerden oluşan bazı gruplar, polise taş, şişe ve havai fişek attı. Çatışmalar, akşam saatlerinde de sürerken bazı grupların şantiyelerden aldıkları malzemelerle barikat kurdukları görüldü.

Bologna’da yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş, göstericilerin kent merkezinde polisle karşılaşmalarının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Yaşanan çatışmaların ardından yaralanan göstericilere, sağlık görevlileri müdahale etti.

Floransa’da kent merkezinde düzenlenen yürüyüş sırasında gerilimin yükselmesiyle göstericiler, polise havai fişek ve cam şişeler attı. Gerginlik, polisin göstericilerin kentin lüks mağazaların bulunduğu bölgeye yönelmesini engellemesi sonrasında yaşandı. Bazı göstericiler, polise çeşitli nesneler fırlatırken, polis ekiplerinin göstericilere karşı cop kullandığı görüldü.

MADRİD'DE BİNLERCE EMEKLİ "İNSAN ONURUNA YAKIŞIR EMEKLİ AYLIĞI" TALEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPTI

İspanya'nın başkenti Madrid'de gösteri düzenleyen binlerce emekli, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talebiyle yürüyüş yaptı.

"Kamu emeklilik sistemini savunun" sloganıyla organize edilen gösteriye işçi sendikaları ve bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Emekli aylıklarında enflasyona endeksli artış, cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin sona erdirilmesi, en düşük emekli aylığının asgari ücretle eşitlenmesi, "insan onuruna yakışır emekli aylığı" talep eden göstericiler, kamu sisteminin özelleştirilmesine de karşı çıktı.

Sendika yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, emekli aylıklarındaki yıllık zamlara rağmen kontrolsüz enflasyonun ve satın alma gücündeki kaybın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve geçim sıkıntısını artırdığını belirtti.

İspanya'da ortalama emekli aylığı 1574 avro olmasına rağmen Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsüne (INSS) göre emeklilerin üçte birinden fazlası (2,4 milyon kişi) bin avrodan az aylık alıyor.

Gösteriye katılan 67 yaşındaki emeklilerden Rosaria da "Ay sonunu getiremiyoruz. Geleceğimizle adeta kumar oynuyoruz." şeklinde konuştu.

Madrid'deki protestonun, Fransa ve İtalya gibi çeşitli Avrupa ülkelerindeki gösterilerle aynı dönemde yapılması dikkati çekti.

TİRAN'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Arnavutluk’taki hükümet karşıtı gösteriler, bugün de polis ile protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep etti. Protestocular saat 14.00 civarında Eğitim Bakanlığı önünde toplandı, polise taş ve kaya attı.

Polisin uzaklaştırdığı göstericiler şehrin farklı noktalarına dağıldı. Göstericiler polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli fırlatırken, polis de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil resmi kurumlar ile bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı. Gösteriler sırasında gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri paylaşan ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekili Belind Kelliçi, "Bu delilik, Polis, genç göstericiyi plastik mermiyle gözünden vurdu. Bu barbarca şiddetin emrini veren ve uygulayan Başbakan Edi Rama’dır" dedi.

Aynı görüntüleri paylaşan PD lideri Sali Berisha ise, "Suçlular, gazetecilik mezunu barışçıl gösterici Erion Vishkulli’yi gözünden vurdu. Gözünde bir mermi var. Bu devlet eliyle işlenmiş ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

BİR POLİS DE ALEVLER İÇİNDE KALDI

İktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) merkezi yakınındaki gösteriler sırasında protestocular, güvenlik güçlerine çok sayıda havai fişek ve molotof kokteyli attı. Bunlardan biri, bir polis memurunun alevler içinde kalmasına neden oldu. Olaya ait görüntülerde polis, çaresiz halde yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalışırken görüldü.

Günün en çarpıcı görüntüleri arasında, polislerin köşeye sıkıştırdıkları bir göstericiyi bilincini yitirene kadar coplarla darbettiği anlar da yer aldı. Görüntülerde polisin yerde hareketsiz kalan göstericiyi kendi haline bıraktığı, bir gazetecinin ise göstericinin sağlık durumunu kontrol etmek için yanına geldiği görüldü.

Ünlü İskender Bey Meydanı'nda atılan havai fişekler ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktı.

GÖSTERİCİLERİN TALEBİ

Yolsuzluğu, işsizlik ve düşük eğitim standartları nedeniyle öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ediliyor.