Paris’teki patlamada yaralı sayısı 50 olarak açıklandı

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Fransa’nın başkenti Paris’in 5’inci bölgesinde bulunan Saint-Jacques Caddesi’ndeki 277 nolu çok katlı binada dün meydana gelen şiddetli patlamada, yaralı sayısının 50 olduğu açıklandı. Savcılık tarafından bu sabah yapılan açıklamada yaralılardan 6’sının durumunun kritik olduğu belirtildi. Yetkililer patlamada yarananlar arasında hafif yaralı ve psikolojik şok geçirenlerin de olduğunu vurguladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün akşam yaptığı açıklama ise yaralı sayısını 37 olarak duyurmuştu.

Yetkililer, olaya 260 itfaiyeci ve 200 polisin müdahale ettiğini ifade ederek patlama nedenin araştırıldığını ifade etti. Patlamanın olduğu bölgede yaşayan tanıklar basına yaptıkları açıklamada şiddetli patlamanın önce bomba olduğunu düşündüklerini ancak yoğun bir gaz kokusu aldıklarını ifade etti. Paris belediyesi patlamanın şiddeti sebebiyle patlamaya yakın yerde bulunanların işitme problemleri yaşayabileceğini belirterek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını tavsiye etti.