Paris’te tuhaf Suriye trafiği: Abdi görüşmesi iptal, İsrailli Bakan gitti

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Bedevi Araplarla Dürziler arasında başlayıp Şam ile Tel Aviv hattında krize evrilen gerilimli günlerin ardından; Suriye, barış ve istikrar ararken Fransa’nın başkenti Paris’te bugün tuhaf bir diplomasi trafiği yaşıyor. Fransa ve ABD’nin himayesinde Şam yönetimiyle terör örgütü PKK’nın Suriye’deki paravan oluşumu SDG arasında planlanan görüşme, önce süresiz bir şekilde ertelendi, ancak daha sonra denkleme İsrail girdi. İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmek üzere Paris’e gittiği bildirildi. Bu, Suriye’nin yeni yönetimiyle İsrail arasında bakanlar düzeyinde ilk görüşme olacak.

NEDEN ERTELENDİ BELLİ DEĞİL

Barrack ile Abdi’nin 19 Temmuz’da Ürdün’ün başkenti Amman’da görüşmesinin sonrasında, Fransa’da bir mini zirve yapmak için anlaşıldığı belirtilirken Paris’teki toplantıda SDG’nin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ve mart ayında Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmanın nasıl uygulanacağının ele alınması bekleniyordu. Ancak bazı kaynaklara göre Abdi, Şeybani ile yapacağı görüşmeye son anda katılmaktan vazgeçti. Ertelenen görüşme öncesinde, SDG Sözcüsü Ferhad Şami verdiği bir röportajda, “Silahsızlanma kırmızı çizgimizdir. İlkelerimiz üzerinden pazarlık yapmıyoruz” demiş, Şam yönetimiyle bir alt aktör olarak değil, eşit bir ortak olarak ilişki kurmayı hedeflediklerini vurgulamıştı. Öte yandan Suriyeli diğer kaynaklar ise Suriye heyetinin, SDG heyetiyle başka bir ülkede görüşmeyi kesin bir dille reddettiğini, hükümetin SDG’yi kendisiyle eşit görmediğini, devletin şartlarını reddetmesi halinde kanun dışı bir grup olarak tanımladığını belirtti.

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İSRAİLLİ BAKAN PARİS’E GİTTİ

Şam yönetimiyle SDG arasındaki görüşmenin ertelendiği açıklandıktan birkaç saat sonra İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Barrack ve Şeybani arasında yapılacak görüşmeye katılmak üzere Paris’e doğru hareket ettiği ifade edildi. Tarafların “güvenlik toplantısı” kapsamında bir araya geleceği bildirilirken içeriğe ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı. Jerusalem Post’a konuşan kaynaklar Dermer’in ayrıca bugün İstanbul’da yapılması planlanan Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki nükleer görüşmelerle ilgili Avrupalı yetkililerle toplantı gerçekleştireceğini kaydetti.

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BARRACK’TAN OLUMLU SİNYAL

Büyükelçi Barrack, dün gece ilerleyen saatlerde X hesabından, taraflarla bir araya geldiğini belirterek, “Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı. Bunu da başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi” ifadelerini kullandı.

SÜVEYDA KRİZİ SONRASINDA

İsrail ordusu, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024’te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye’nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu. İsrail, 13 Temmuz’da Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

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İDLİB’DE MÜHİMMAT DEPOSUNDA PATLAMA

Suriye’nin Türkiye’ye komşu İdlib vilayetinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı. Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Maarat Misrin beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir sebeple üst üste 15 patlama yaşandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da önemli ölçüde hasar oluştu. Patlama, bu ay bölgede meydana gelen üçüncü patlama oldu. Temmuz ayının başlarında Kefriya ve el-Fu’a bölgelerinde iki patlama meydana gelmişti.

DRON SALDIRISI İDDİASI

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Öte yandan Irak’taki İran yanlısı milislerle bağlantılı Sabereen News kanalı, patlamanın ABD insansız hava aracının, mühimmat ve füze deposuna düzenlediği saldırı sonucu meydana geldiğini iddia ederken İran’ın İngilizce yayın yapan TV kanalı Press TV, patlamanın bir drone saldırısı sonrası gerçekleştiğini ancak herhangi bir grup tarafından üstlenilmediğini kaydetti.