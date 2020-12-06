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Haber Giriş: 06.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris’te tansiyon yine yüksek

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Paris’te tansiyon yine yüksek
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olaylar sırasında 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, yeni güvenlik yasa tasarısını protesto eden binlerce kişi yeniden sokaklara çıktı. Polis şiddetine karşı gösteri düzenleyen kalabalık polisin müdahalesi ile karşılaşınca taraflar arasında çatışma yaşandı.

Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonunu ateşe verirken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Söz konusu yasa tasarısının 24’üncü maddesi, güvenlik güçlerinin görüntülerini, kimlikleri belli olacak şekilde yayımlayanlara para ve hapis cezası öngörüyor.

Basın özgürlüğünü ihlal edeceği ve polis şiddetini arttıracağı gerekçesiyle eleştirilen maddenin “yeniden yazılacağı” açıklansa da, muhalifler bunun yeterli olmadığı görüşünde. Daha önce “sarı yelekliler” eylemleri ve emeklilik reformu karşıtı gösterilerde kaydedilen şiddet görüntüleri üzerine bazı polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

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