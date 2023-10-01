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Paris’te tahtakurusu alarmı

Güncelleme Tarihi:

#2024 Olimpiyatları#Paris#Tahtakurusu
Paris’te tahtakurusu alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 07:00

2024 Olimpiyatları’na evsahipliği yapmaya hazırlanan Fransa’nın başkenti Paris’i tahtakuruları bastı.

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Hükümet toplu taşıma araçlarından hastane ve sinemalara kadar pekçok yerde yaşanan tahtakurusu istilası üzerine ortak bir mücadele başlattığını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, alınabilecek önlemler konusunda önümüzdeki hafta toplu taşıma işletmelerinin temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Öte yandan Fransız TV sunucusu Pascal Praud’un böcek istilasıyla göç dalgası arasında bir bağlantı olup olmadığına dair sorusu ülkede ‘ırkçılık’ tartışmalarının tetiklenmesine yol açtı.

 

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#2024 Olimpiyatları#Paris#Tahtakurusu

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