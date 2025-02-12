Paris'te Suriye konferansı: Bakan Yardımcısı Yılmaz katılacak

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan Suriye konulu uluslararası konferansa katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, toplantıda Suriye’den, bölgemizden ve Avrupa-Atlantik coğrafyasından paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceğini ifade etti.

Kaynaklar, toplantıda Suriye’de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik atılabilecek adımlara odaklanılmasının beklenildiği belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın ve yeni yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizeceği aktarıldı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, bölücü terör örgütü başta olmak üzere Suriye’nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekeceği ve Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlığını vurgulayacağı bildirildi.

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Yılmaz ayrıca, Suriye’nin istikrarının sürdürülebilirliği için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini, bu kapsamda, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemini vurgulaması ve Suriye’de adaletin ve devrik Esad rejiminin işlediği suçlar için hesap verebilirliğinin önemine de işaret etmesi beklendiği belirtildi.