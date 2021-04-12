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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12.04.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Paris'te silahlı saldırı: 1 ölü

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Paris'te silahlı saldırı: 1 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı yaşandı. Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırı sonucunda bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Paris'te bir hastanenin önüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırgan olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre söz konusu hastane Kovid-19 aşı merkezi olarak da hizmet veriyor.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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