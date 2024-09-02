Paris’te Seine Nehri krizi bitmiyor

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Dünya Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki yoğun yağışların Seine Nehri’ndeki su kalitesinin düşmesine yol açtığı belirtildi. Temmuzda gerçekleşen Yaz Olimpiyatları’nda da Sen Nehri’ndeki kirlilik yüzünden triatlon ve açık yüzme yarışları başta olmak üzere pek çok etkinlik ertelenmişti. Yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırım yapılmasına rağmen Seine Nehri’ndeki kirlilik sorunu etkili bir şekilde çözülememişti. Olimpiyatlar sırasında yapılan testlerde suda enterococci ve E.coli bakterileri miktarı sporcu sağlığını etkileyebilecek düzeylerde çıkmıştı.