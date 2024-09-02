×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Paris’te Seine Nehri krizi bitmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Seine Nehri#Paris#Olimpiyat
Paris’te Seine Nehri krizi bitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki para-triatlon etkinlikleri, Seine Nehri’ndeki kötü su kalitesi nedeniyle 24 saat ertelendi.

Haberin Devamı

Dünya Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki yoğun yağışların Seine Nehri’ndeki su kalitesinin düşmesine yol açtığı belirtildi. Temmuzda gerçekleşen Yaz Olimpiyatları’nda da Sen Nehri’ndeki kirlilik yüzünden triatlon ve açık yüzme yarışları başta olmak üzere pek çok etkinlik ertelenmişti. Yaklaşık 1.4 milyar Euro yatırım yapılmasına rağmen Seine Nehri’ndeki kirlilik sorunu etkili bir şekilde çözülememişti. Olimpiyatlar sırasında yapılan testlerde suda enterococci ve E.coli bakterileri miktarı sporcu sağlığını etkileyebilecek düzeylerde çıkmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seine Nehri#Paris#Olimpiyat

BAKMADAN GEÇME!