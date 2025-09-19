×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Paris'te müze soygunu: 700 bin dolarlık altın çalındı

Güncelleme Tarihi:

#Paris'te Soygun#Ulusal Doğa Tarihi Müzesi#Müzede Soygun
Pariste müze soygunu: 700 bin dolarlık altın çalındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 13:33

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nden 700 bin dolar değerinde ham altın örneklerinin çalındığı bildirildi.

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde geçen salı günü soygun yapıldığı bildirildi. Yetkililer, durumu fark eden güvenlik görevlilerinin polise haber verdiğini açıkladı. Müze yönetimi, olayın ‘tamamen profesyonel bir ekip’ tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altın örneklerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, çalınan ham altınların maddi değerinin yaklaşık 700 bin dolar olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın ‘ölçülemez’ olduğunu söyledi. Skoulios, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” dedi.

Pariste müze soygunu: 700 bin dolarlık altın çalındı

Haberin Devamı

Müze yetkilileri, soygunun gerçekleştiği galeride güvenlik tedbirlerinin artırıldığını fakat bir sonraki duyuruya kadar galerinin ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

Gözden KaçmasıniPhone 17 kuyruğunda yumruklar havada uçuştuiPhone 17 kuyruğunda yumruklar havada uçuştuHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınHavalimanında panik: Askeri uçak pistten çıktıHavalimanında panik: Askeri uçak pistten çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris'te Soygun#Ulusal Doğa Tarihi Müzesi#Müzede Soygun

BAKMADAN GEÇME!