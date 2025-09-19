Paris'te müze soygunu: 700 bin dolarlık altın çalındı

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde geçen salı günü soygun yapıldığı bildirildi. Yetkililer, durumu fark eden güvenlik görevlilerinin polise haber verdiğini açıkladı. Müze yönetimi, olayın ‘tamamen profesyonel bir ekip’ tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altın örneklerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, çalınan ham altınların maddi değerinin yaklaşık 700 bin dolar olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın ‘ölçülemez’ olduğunu söyledi. Skoulios, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” dedi.

Haberin Devamı

Müze yetkilileri, soygunun gerçekleştiği galeride güvenlik tedbirlerinin artırıldığını fakat bir sonraki duyuruya kadar galerinin ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

Gözden Kaçmasın iPhone 17 kuyruğunda yumruklar havada uçuştu Haberi görüntüle