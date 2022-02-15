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Parisâ€™te ilk gürültü radarÄ± kuruldu, araçlarÄ±n gürültü emisyonlarÄ± ölçülecek

#Paris#Gürültü KirliliÄŸi #Radar
Parisâ€™te ilk gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ± kuruldu, araÃ§larÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ emisyonlarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lecek

Fransaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Paris'in Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, bugÃ¼n aÃ§Ä±klama yaparak trafikte hÄ±z radarÄ± gibi iÅŸleyecek â€˜gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ±nÄ±nâ€™ devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Belirlenen limitten daha fazla gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karan araca ceza kesilecek. Â

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Parisâ€™in ekoloji ve enerjiden sorumlu Belediye BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Dan Lert, trafikte bir hÄ±z radarÄ± gibi iÅŸleyecek olan gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ±nÄ±n devreye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve araÃ§larÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ emisyonlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Lert, ayrÄ±ca bir aracÄ±n belirlenen ses eÅŸiÄŸini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ±nÄ±n aracÄ±n plakasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekeceÄŸini ve araca ceza kesileceÄŸini belirtti.

MEDUSA SENSÃ–RLERÄ°

Fransaâ€™da uzun bir sÃ¼redir test edilen gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ±nÄ±n â€˜Medusaâ€™ adÄ± verilen sensÃ¶rlerin, desibel Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yaparak araÃ§larÄ±n Ã¼rettiÄŸi akustik izlerin gÃ¶rselleÅŸtirdiÄŸi ifade edildi. Gelecek birkaÃ§ ay boyunca radarÄ±n, yÃ¼ksek sesli motosikletlerin veya arabalarÄ±n plakalarÄ±nÄ± doÄŸru bir ÅŸekilde tanÄ±mlayÄ±p tanÄ±mlayamayacaÄŸÄ±nÄ± test edilecek. CezalarÄ±n ise 2023 baÅŸlarÄ±nda kesilmeye baÅŸlanmasÄ± bekleniyor.

Parisâ€™te ilk gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ radarÄ± kuruldu, araÃ§larÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ emisyonlarÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lecek

AVRUPAâ€™NIN EN GÃœRÃœLTÃœLÃœ ÅžEHÄ°RLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

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Money.co.uk tarafÄ±ndan Avrupa Ã‡evre AjansÄ± verilerine dayanan 2021 araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, Paris 55 desibel veya daha yÃ¼ksek trafik gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ne maruz kalan Avrupa'nÄ±n en gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ ÅŸehirlerinden biri olduÄŸu belirtildi. KÄ±yaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

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