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Paris’te film gibi soygun

Güncelleme Tarihi:

#Paris#Soygun#Mücevher
Paris’te film gibi soygun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Fransa’nın başkenti Paris’in merkezindeki meşhur alışveriş caddesi Rue de la Paix’de bulunan İsviçreli mücevher mağazası Piaget’te, film gibi bir soygun gerçekleşti.

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Dükkana giren şık giyimli iki adam ve bir kadın, milyonlarca Euro değerindeki mücevherleri çaldı. Hırsızların dükkana girdikten sonra susturuculu silahlarla çalışanları yere yatırarak soygunu düzenlediği ortaya çıktı. Çalınan mücevherlerin toplam değerinin 10 ila 15 milyon Euro arasında olduğu bildirilirken Fransız polisinin olayı soruşturmaya başladığı belirtildi. Fransız medyasındaki haberlere göre soygun esnasında iki erkek hırsız gri takım elbise, kadın hırsız ise yeşil elbise giyiyordu.

ÜNLÜ FUTBOLCU DA EVİNDE SOYULDU

Aynı cadde üzerinde üç ay önce de bir başka kuyumcu dükkanı soyulmuştu. Kentte yakın zamanda meydana gelen ve tüm dünyada yankı bulan bir başka hırsızlık olayında ise Paris Saint Germain takımında forma giyen ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma hedef olarak seçilmişti. İki hafta önce İtalyan oyuncunun Paris’teki evine giren hırsızlar, Donnarumma ve eşini bağlayarak evdeki mücevher, saat ve diğer lüks ürünleri çalarak kayıplara karışmıştı.

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#Paris#Soygun#Mücevher

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