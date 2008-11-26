Paris'te film gibi soygun

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa'nın başkenti Paris'te Cartier mağazasına kendilerini Katarlı turist olarak tanıtan çift, tüm güvenlik önlemlerine rağmen, kameralara yakalanmadan 635 bin euro değerinde elmas yüzük çaldı.

Kendilerini Katarlı zengin turistler olarak tanıtan ve geleneksel Arap giysileri içinde mağazaya gelen bir erkek ve kadının, mağazadaki mücevherlere bakarken, kendilerine gösterilen ve üzerinde 5.5 karatlık elmas bulunan 635 bin euro tutarındaki yüzüğü çaldıkları ortaya çıktı.



Tezgahtardan kendilerine değişik ve pahalı mücevherleri göstermesini isteyen çiftin, el çabukluğuyla çaldıkları pahalı yüzüğün yerine sahte bir yüzük bıraktığının anlaşıldığı bildirildi. Paris polisinin, şikayet üzerine hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.