Paris’te dehşet… 12 yaşındaki kızın cesedi bavulda bulundu, cinayetin detayları ise kan dondurdu!

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Fransa'nın başkenti Paris’in 19. Bölge olarak adlandırılan mahallesinde yaşanan olaylar sadece bölge sakinlerinin kanını dondurmakla kalmadı, kendine dünya medyasında da geniş yer buldu.

19. Bölge’de, bir apartman bloğunun dışında bulunan kız, okuldan eve dönemediği için kısa bir süre önce annesi tarafından kayıp olarak bildirilmişti.

Küçük kızın cesedinin koyulduğu bavul tam olarak burada bulundu

ÖNCE KAYBOLDU SANDILAR...

Cuma günü 11:30 civarında polis, ailenin evinden birkaç sokak ötedeki Rue d'Hautpoul'da şüpheli bir bavul olduğunu bildiren bir telefon aldı.

Polis hemen bir cinayet soruşturması başlattı ve aile evinin bodrum katında adam kaçırma belirtilerine rastladıklarını açıkladı.

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Dedektifler, binanın dışında bir kadının bavul taşıdığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polislerin yaptığı açıklamaya göre, aynı bavulun daha sonra birkaç sokak ötede Rue d'Hautpoul'da kızın cesediyle birlikte bulunduğuna inanılıyor.

Kızlarının öldürüldüğünden habersiz aile, onun kayıp olduğunu sandıkları sırada Facebook'tan bu paylaşımı yapmıştı

CESEDİ BAVULDA BULUNDU

12 yaşındaki talihsiz çocuk, Paris'te, cesedi bavulun içinde bulundu ve deyim yerindeyse bütün Paris haberle birlikte ayağa kalktı.

Hafta sonu yapılan otopside kızın boğularak öldüğü sonucuna varıldı.

Ancak bununla yetinmeyen katil kızın boğazını da birkaç kez kesmiş ve kurbanının ayakları ve bileklerini bağlamıştı.

Cinayetin korkunç detayları bununla da sınırlı değildi.

Fransız yayın kuruluşu BFMTV'ye göre çocuğun cesedinde '1' ve '0' rakamları bulundu. Bir polis kaynağı, rakamların kızın üzerine yazılmadığını ya da kesilerek kazınmadığını, ancak bir 'cihaz' tarafından üzerine 'yerleştirildiğini' söyledi.

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AKILALMAZ DETAY!

Polisin daha fazla açıklama yapmaya yanaşmaması yüzünden bu ‘cihazın’ ne olduğu ve rakamların ne şekilde yerleştirildiği anlaşılamadı. Dahası, polis bu rakamların anlamını da henüz çözebilmiş değil.

Görüntüdeki kadının cinayetle bağlantısı olduğu düşünülüyor

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BFMTV'ye göre, gözaltına alınma nedeni net olmamakla birlikte dört kişi gözaltında. Aralarında bavulu bulan adam da var.

Kızın binada bekçi olan babası, binanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kızını 20'li yaşlarında bir kadınla birlikte, kadının arkasından binadan çıkarken gördüğünü söyledi ve bu görüntüyü polise verdi.