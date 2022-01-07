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Paris’te Charlie Hebdo terör saldırısı kurbanları anıldı

#Fransa#Paris#Dünya
Paris’te Charlie Hebdo terör saldırısı kurbanları anıldı

Fransa’da 2015’te mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan terör saldırısında hayatını kaybeden 12 kişi için saldırının 7’inci yıl dönümünde Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun da katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

Törende Darmanin ve Hidalgo’nun üç yere çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Dergi binasının önünde başlayan tören polis Teğmen Ahmed Merabet'i anmak için Richard Lenoir Bulvarı'nda devam ederken, Porte de Vincennes'de Yahudi marketi Hypercacher'in önünde sona erdi.

Ailelerin isteği üzerine tören sadece ölenlerin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine 7 Ocak 2015'te DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirilmiş ve 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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Saldırganlardan biri, 9 Ocak’ta Paris’te silahsız bir polisi vurarak ve Yahudi marketi Hypercacher'de de 4 kişiyi rehin alarak öldürmüştü.

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#Fransa#Paris#Dünya

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