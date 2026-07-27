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Paris'te bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: İzindeki polis felaketi önledi

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#Paris Bıçaklı Saldırı#Fransa Güvenlik#Clichy Meydanı Olayı
Pariste bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: İzindeki polis felaketi önledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 15:51

Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırganın izinde olan bir polisin müdahalesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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Le Parisien gazetesinin haberinde, başkent Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında 30'lu yaşlarında bir kişinin, bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadının yaralandığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını ifade edildi.

BFMTV'nin haberinde ise Paris'in Clichy Meydanı yakınlarında elinde iki bıçak olan bir kişinin, yerel saatle 11.30 civarında etraftaki kişilere saldırdığı belirtildi.

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Yaralanan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Pariste bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: İzindeki polis felaketi önledi

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İZİNDEKİ POLİS SALDIRGANI DURDURDU

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Bakanlar Konseyi toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin de bilgi verdi.

Saldırganın o sırada görevde olmayan bir polis tarafından olay yerinde hızla etkisiz hale getirildiğini belirten Nunez, müdahalede bulunan polise teşekkür etti.

Saldırganın kimliğinin henüz doğrulanmadığını aktaran Nunez, Paris Savcılığının ve Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü kaydetti.

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#Paris Bıçaklı Saldırı#Fransa Güvenlik#Clichy Meydanı Olayı

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