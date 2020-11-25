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Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris’te bakanı şoke eden şiddet

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Paris’te bakanı şoke eden şiddet
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Fransız polisinin, Paris’te protesto maksatlı kurulan mülteci kampına baskınındaki şiddet görüntüleri İçişleri Bakanı Darmanin’i bile şoke etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te, mültecilerin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çadırlarını kaldırmak için operasyon düzenleyen polisin orantısız şiddete başvurması, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’i bile şoke etti. Geçen hafta Paris’in bir banliyösündeki kamptan polis zoruyla tahliye edilen göçmenler, aktivistlerin Cumhuriyet Meydanı’na kurduğu çadırlara yerleşti. Polis önceki gece buraya baskın düzenleyerek çadırları kaldırmaya başladı. Polis, direnişi göz yaşartıcı gazla aşmaya çalışırken arbede yaşandı.

Paris’te bakanı şoke eden şiddet

RAPOR İSTEDİ

Çadır eylemini örgütleyen “Utapia 56” isimli insani yardım örgütünden Kerill Theurillat, operasyonun “ani ve saldırgan” bir şekilde düzenlendiğini belirterek “İnanılmaz görüntülere şahit olduk” dedi. Paris Emniyet Müdürü’nden operasyonla ilgili rapor istediğini belirten Bakan Darmanin ise, “Cumhuriyet Meydanı’ndaki yasadışı kampın toplanması sırasındaki bazı görüntüler şoke edici” açıklamasını yaptı.

Paris’te bakanı şoke eden şiddet

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