MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriParis’te alarm maksimum
GeriDünya Paris’te alarm maksimum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Paris’te alarm maksimum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Paris’te alarm maksimum
Abone Olgoogle-news

Fransa’nın başkenti Paris’te korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle ‘maksimum alarm’ seviyesine geçildi.

Yeni önlemler çerçevesinde kentte yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar ise tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek. Kamuya açık alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı kentte öğrenci etkinliklerine de izin verilmeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek. Fransa’da 3 Ekim günü 16 bin 972 vakayla, salgında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle