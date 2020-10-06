Paris’te alarm maksimum

Yeni önlemler çerçevesinde kentte yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar ise tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek. Kamuya açık alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı kentte öğrenci etkinliklerine de izin verilmeyecek. Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek. Fransa’da 3 Ekim günü 16 bin 972 vakayla, salgında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.