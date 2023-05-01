Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Paris’te 1 Mayıs'ta emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Paris#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 17:49

Fransa’nın başkenti Paris’te 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bir araya gelen emeklilik reformu karşıtı göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Haberin Devamı

Fransa’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor.

Başkent Paris’te toplanan binlerce gösterici ve polis arasında arbede yaşandı.

Kurdukları barikatları ateşe veren göstericiler çevredeki dükkanlara saldırdı. Polis taş ve sopalarla saldırılan göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde şu ana kadar en az 22 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Paris’te 1 Mayısta emeklilik reformu karşıtı gösterilerde arbede

Lyon ve Nantes kentinde de gösterilerin şiddetlendiği polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı.

Haberin Devamı

Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Paris#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD
Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA