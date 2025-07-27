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Paris’in Filistin kararı kıtayı böldü... İtalya İngiltere mesafeli

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#Fransa#Filistin#İtalya
Paris’in Filistin kararı kıtayı böldü... İtalya İngiltere mesafeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

Fransa’da Emmanuel Macron yönetiminin, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Filistin’i bağımsız devlet olarak tanıma kararı Avrupa’yı ikiye böldü.

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Meloni: Taraftar değilim

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devleti kurulmadan önce tanınmasının ters etki yaratabileceğini iddia etti. La Repubblica gazetesine konuşan Meloni, “Filistin Devleti’nden yanayım ama kurulmadan önce tanınmasından yana değilim. Var olmayan bir şey kağıt üzerinde tanınırsa, sorun çözülmediği halde çözülmüş gibi görünebilir” dedi.

- Starmer: Çözümle olmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Filistin devletinin tanınmasının Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı güvenlik sağlayacak daha geniş bir planın parçası olması gerektiğini belirterek “Nihayetinde bu iki devletli bir çözüm ve Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı güvenlikle sonuçlanacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır” yorumunda bulundu.

Almanya ılımlı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X’te yaptığı paylaşımda Almanya, Fransa ve İngiltere’nin önümüzdeki birkaç gün içinde Ortadoğu politikasında adımlar atacaklarını belirtti. Merz, “Emmanuel Macron ve Keir Starmer ile tam mutabakata vardık. Ortak telefon görüşmesinde Ortadoğu politikasında izleyeceğimiz yol konusunda anlaştık. Önümüzdeki günlerde çok yakın bir koordinasyon içinde adımlar atacağız” ifadelerine yer verdi.

Wilders ateş püskürdü

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders cuma günü X’ten yaptığı bir paylaşımda Fransa’nın Filistin devletini tanıma kararına tepki gösterip alay etti. Wilders paylaşımına Fransa’nın Cote d’Azur bölgesinin güneydoğu kıyı şeridini kırmızı renkle işaretlediği harita ekleyerek “İşte yeni Filistin devleti burada olacak. Fransa’nın büyük bir kısmı zaten İslami. İyi şanslar (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve Fransa! Mutlu intiharlar!” diye yazdı.

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#Fransa#Filistin#İtalya

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