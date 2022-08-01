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Paris'in en iyi saklanan sırlarından biri! Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

#Mona Lisa#FRANSA#Soğutma Sistemi
Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

Az sayıda kişinin bildiği ve Paris'in en iyi saklanan sırlarından biri olarak tanımlanan 'soğuk ağ' Paris'in Avrupa'yı saran sıcak hava dalgası ile nasıl mücadele ettiğini açığa çıkardı. İşte şehrin altında yılan gibi kıvrılan ve Mona Lisa gibi tarihi eserleri koruyan soğutma sistemi ile ilgili dikkat çeken detaylar...

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Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa esrarengiz gülümsemesini koruyabiliyor çünkü Paris'in en iyi saklanan sırlarından birinden yararlanıyor. Bu sır,  Paris kenti gibi Louvre Müzesi'ni de Avrupa'yı harap eden bunaltıcı sıcaklardan koruyan yeraltı soğutma sistemi.

Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

BİR YILAN GİBİ KENTİN ALTINDA DOLANIYOR

Az sayıda kişinin bildiği 'soğuk ağ' tıpkı bir yılan gibi kentin altında dolanıyor. 30 metre derinlikte yer alan 89 kilometrelik labirent şeklindeki borular şehri soğutmak için buzlu su pompalıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklardan üretilen elektriği kullanan sistem, Avrupa'nın en büyüğü ve yer üstünde neredeyse hiç duyulmayan sağır edici bir gürültüyle günün her saatinde çalışıyor.

Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

Soğutma sistemi Ulusal Meclis'te de kullanıldığından 'Milletvekillerinin öfkelerini soğutmaya bile yardımcı olabilir' esprileri yapılıyor.

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DÜNYACA ÜNLÜ MÜZEDE KULLANILIYOR

Avrupa'ya giden turistlerin gözde noktalarından olan, dünyaca ünlü Louvre ve Quai Branly Müzesi de soğutma ağından faydalanan yerlerden.

Louvre'da Müzesi'nde klima kullanılmadığı için yetkililer, soğutma sisteminin 550 bin sanat eserine ev sahipliği yapan geniş sarayı soğutmakla kalmayıp ihtiyaç duyulan zemin alanını da kazandırdığını söylüyor.

Müzenin Miras Direktörü Laurent Le Guedart, paha biçilemeyen tarihi eserleri doğru bir şekilde korumak ve nemi kontrol etmek içim soğuk su kullanılması gerektiğini belirtirken sistemin aynı zamanda büyük bir tasarruf sağladığını belirtti.

Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

Sistemin özellikle Mona Lisa'nın yer aldığı Pavillon Denon'un devlet odasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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RUSYA KRİZİ SONRASI DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ

Paris'in soğutma tesisi rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. Bu şebekeyi besleyecek dört yeni güneş enerjisi tesisi için çalışmalar başladı. Fransız yetkililer, Rusya'nın Avrupa'ya enerji tedarikini kesme kararı sonrası enerji bağımsızlığını özellikle önemli görüyorlar.

Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

Soğutma sisteminin olduğu alana dışarıdan zar zor fark edilen geri çekilebilir bir sarmal merdivenle erişiliyor.

İDDİALI SÖZLEŞME: DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Paris Belediyesi ağın boyutunu 2042 yılına kadar üç katına çıkararak 252 kilometreye ulaştırmak için iddialı bir sözleşme imzaladı. Söz konusu hedef gerçekleşirse 'soğuk ağ' sadece Avrupa'nın değil dünyanın da en büyüğü olacak.

Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

Yeni sözleşme, kentin küresel ısınma tehdidi ile mücadele etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şehir önümüzdeki yirmi yıl içinde soğutma ağını hastanelere, okullara ve metro istasyonlarına kadar genişletmeyi planlıyor.
Parisin en iyi saklanan sırlarından biri Mona Lisa gülüşünü böyle koruyor...

AVRUPA'YI SARAN SICAK HAVA DALGASI

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Avrupa'nın birçok bölgesi Temmuz ayında 40 dereceyi gören bunaltıcı sıcaklarla boğuştu. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde orman yangınları baş gösterirken İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı. 

Ulusal İklim Değerlendirmesi, ABD ısı dalgalarının sıklığının 1960'lardan bu yana üç katına çıktığını ve ortalama sıcak hava dalgası mevsiminin 45 gün arttığını tespit etti. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, gezegen genelinde benzer bir eğilim bekliyor.

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#Mona Lisa#FRANSA#Soğutma Sistemi

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