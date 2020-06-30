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Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Paris yönetimi, Yunanistan’a 2 yeni nesil fırkateyn satacak

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Paris yönetimi, Yunanistan’a 2 yeni nesil fırkateyn satacak
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Yunanistan’ın Fransa’dan 2 adet “Belharra” sınıfı yeni nesil fırkateyn satın alımı için imzaların temmuz ayı içinde atılacağı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesine göre, anlaşma muhtemelen 15 Temmuz’a kadar imzalanacak. Yunanistan’a yaklaşık 3 milyar euro’ya (23.2 milyar TL) mal olacak fırkateynlerin teslimi 2024’ten sonra başlayacak. “Yunanistan, geleceğin savaş gemisi olarak adlandırılan “Belharra”lar sayesinde Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı önemli bir silaha sahip olacak” diyen Ta Nea’ya göre, Fransa’da halen inşası süren ilk “Belharra” yakında Fransız donanmasına teslim edilecek. İkinci ve dördüncü “Belharra” fırkateynleri ise Yunanistan’a verilecek. Fırkateynlerde şu silahlar bulunacak:

- 24 adet 120 kilometre menzilli “Aster 30” tipi uçaksavar füzesi
- 8 adet MDCN SCALP NAVAL tipi deniz seyir füzesi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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