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Paris ve Pekin’den Rusya’ya itidal çağrısı

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#Fransa#Emmanuel Macron#Rusya
Paris ve Pekin’den Rusya’ya itidal çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

BREZİLYA’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın nükleer angajman kurallarını revize etmesinin ardından Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘makul’ olmaya çağırdı.

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Putin’e ‘Uluslararası topluma karşı saldırgan bir yaklaşım sergilemekten kaçının’ uyarısında bulunan Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e de seslenerek Çin’in nükleer tırmanışın önlenmesinde kilit rol oynayacağını söyledi. Cinping ile Brezilya’da bir araya gelen Fransız lider, Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya asker gönderme kararının Çin için riskleri arttırdığını ve Pekin’in Moskova’ya yönelik gerginliği azaltma yönünde baskı yapması gerektiğini de ifade etti.

TARAFLAR SAKİN KALMALI

Rusya’nın Washington’ın ATACMS hamlesine karşı nükleer kozunu masaya koymasına bir diğer itidal çağrısı da Pekin’den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Mevcut koşullar altında, tüm taraflar sakin kalmalı ve itidal göstermeli, gerginliği ve stratejik riskleri azaltmak için diyalog ve istişare yolu takip edilmeli” diye konuştu. Jian, Çin’in Ukrayna Savaşı’nda tüm tarafları gerilimi düşürmeye ve siyasi çözüme bağlı kalmaya teşvik eden tutumunun değişmediğini vurgulayarak, bu doğrultuda yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

 

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#Fransa#Emmanuel Macron#Rusya

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