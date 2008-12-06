Paris’te 102 milyon dolarlık soygun

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Paris’in en ünlü kuyumcusu Harry Winston’s güpegündüz soyuldu. İçeride 15 personel ve 10 müşterinin bulunduğu bir sırada içeri giren dört soyguncu, 102 milyon dolar değerindeki mücevheri alarak sırra kadem bastı.

New York merkezli Harry Winston kuyumcu zincirinin Paris’in ünlü alışveriş caddelerinden Champs-Elysees’de bulunan mağazasına giren silahlı dört kişi, müşterileri duvara dizdikten sonra çalışanları tehdit etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, içlerinden ikisi peruk takmış ve kadın kıyafetleri giyinmişti. Zaman zaman yabancı bir dil konuşan soyguncular, bazı çalışanlara isimleriyle hitap ediyordu. Mağazadan topladıkları mücevherleri torbalara dolduran soyguncular kaçarak izlerini kaybettirdi. Le Point dergisinin İnternet sayfasındaki habere göre müfettişler, hırsızların doğu ülkelerinden gelmiş olabileceklerini, çünkü Avrupa’da çalıntı elmas ve değerli taşların elden çıkarılmasının çok zor olduğunu belirtiyorlar.