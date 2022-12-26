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Paris PKK’yla tanıştı

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#Fransa#PKK#Ahmet Kaya Kültür Merkezi
Paris PKK’yla tanıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

Paris’te üç kişinin öldüğü Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısına yönelik protesto, PKK yanlılarının şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler, Fransa’nın başkentinde çok sayıda aracı devirip ateşe verdi. Olaylarda yaklaşık 30 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te caddeler, PKK sempatizanı gösterilerle şiddet olaylarına sahne oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemciler, kendilerine engel olmak isteyen polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattı, en az dört aracı devirerek kullanılamaz hale getirdi. Paris polis şefi Laurent Nunez, neden aniden şiddet olayları yaşanmaya başladığını “anlamadıklarını” söyledi.

Paris PKK’yla tanıştı

ZANLI PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE SEVK  

Nunez iki saatten fazla süren olayların ardından 11 kişinin tutuklandığı, 30 kişinin de hafif şekilde yaralandığı bilgisini verdi. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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Polisle çatışan göstericiler, hükümeti ve polisi kendilerini koruyamamakla eleştiriyor. Fransa’daki Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) son 10 yılda 6 Kürt aktivistin Paris’te öldürüldüğünü kaydederek, “Paris’in göbeğinde, güpegündüz öldürülüyoruz” diyerek tepki gösterdi. Bu arada 69 yaşındaki saldırgan, dün polis gözetimindeki bir psikiyatri merkezine götürüldü. Nakil öncesi gözaltı merkezinde şüpheliyi muayene eden doktor, zanlının burada tutulmaya uygun olmadığına karar verdi.  

Paris PKK’yla tanıştı

FRANSA’YA: HÂLÂ SESSİZ Mİ KALACAKSINIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olayların ardından Fransa’ya terör örgütü PKK ile ilgili tepki gösterdi, “Hala sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu. İbrahim Kalın, Paris’te terör örgütü destekçilerinin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalın mesajında “Bu Fransa’daki PKK. Suriye’de desteklediğiniz terör örgütü. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk, Kürt ve güvenlik güçlerini katletti. Şimdi Paris sokaklarını yakıyorlar. Hâlâ sessiz mi kalacaksınız?” diye sordu.

Paris PKK’yla tanıştı

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ÇELİK: TERÖRLE YÜZ YÜZE GELDİLER

Fransa’daki olaylarla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ırkçı saldırılara kınama gelirken, Paris’teki olaylarla ilgili de bu ülke yönetiminin iyi düşünmesi gerektiğini söyledi: “Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi. Biz o teröristlerin, kamuya, insanlara saldırmasını kınıyoruz. Tüm bu tabloya baktığımız zaman, terör bakımından çifte standardın ne gibi sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır.” Çelik Paris’teki olaylarla PKK faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiğinin görüldüğünü de söyledi.

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DEAŞ YÜZÜNDEN KÜRTLERE SALDIRMIŞ

Paris’te üç kişinin ölümü, üç kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı yapan William M.’nin neden hedef olarak Kürtleri seçtiğine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Evinden “Avrupalı olmayan yabancıları” öldürmek için çıkan William M., “DEAŞ’a karşı mücadelelerinde onları öldürmek yerine esir aldıkları” için Kürtleri hedef almış.

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Paris PKK’yla tanıştı

Savcılığın verdiği bilgilere göre, saldırı günü önce daha kuzeydeki Saint-Denis’ye giden William M., orada az sayıda insan bulunması nedeniyle saldırıyı yapmaktan vazgeçerek ailesinin evine gitti. Oradan da yürüyerek, Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin bulunduğunu bildiği Enghien sokağına giderek önceden tanımadığı kişilere ateş açarak saldırıyı gerçekleştirdi.

YABANCI NEFRETİ

Kendisini depresyonda ve intihara meyilli olarak tanımlayan saldırgan, ifadesinde, “tamamen patolojik hale gelmiş bir yabancı nefretine sahip olduğunu” teyit etti. 2016’da evinde yaşanan bir hırsızlık olayından bu yana, “her zaman göçmenleri, yabancıları öldürmek istediği” de William M.’nin ifadesinde yer alan vurgular arasında. Saldırgan, tek üzüntüsünün intihar edememek olduğunu, kendisine her zaman bir gün intihar ederse “düşmanlarını mezara götüreceğini” söylediğini ve “düşmanlar” ile “Avrupalı olmayan tüm yabancıları” kastettiğini belirtti. Önceki gün doktor kararıyla polis merkezinin psikiyatri revirine yatırılan saldırgan, sağlık durumu elverdiğinde yargıç karşısına çıkacak.

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#Fransa#PKK#Ahmet Kaya Kültür Merkezi

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