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HaberlerDünya HaberleriParis Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını sildi!
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Dünya
Haber Giriş: 17.05.2021 - 02:35 | Son Güncelleme:

Paris Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını sildi!

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Paris Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını sildi!

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweetini sildi.

Hilton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.

Paris Hilton, İsraile tepki gösterdiği paylaşımını sildi



'SOYKIRIMI DURDURUN' HASHTAGİYLE PAYLAŞMIŞTI

Hilton ayrıca, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulunmuştu. Hilton, hashtag paylaşımında ise 'soykırımı durdurun' ifadesine yer vermişti.

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