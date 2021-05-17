Paris Hilton, İsrail'e tepki gösterdiği paylaşımını sildi!

Hilton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.









'SOYKIRIMI DURDURUN' HASHTAGİYLE PAYLAŞMIŞTI



Hilton ayrıca, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulunmuştu. Hilton, hashtag paylaşımında ise 'soykırımı durdurun' ifadesine yer vermişti.

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