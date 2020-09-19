Paris Büyükelçisi: ‘Türk ve Fransız halkları dosttur’

Musa, Fransız France 24 televizyonunun canlı yayın programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Büyükelçi Musa, Doğu Akdeniz’e ilişkin şunları kaydetti:

ORUÇ REİS’İN ARAŞTIRMALARI

“Fransa, kendisine ait nedenlerle Yunanistan’ın yanında yer almak istedi. Bölgede anlaşamadığı aşikar olan taraflardan birinin yanında saf tutmamak daha iyi bir tercih olur, aksi yönde bir tutum ancak tansiyonun yükselmesine katkı sağlayacak.” Musa, Türkiye’nin, kıta sahanlığının sınırlarını, Fransa’nın da daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) 2004’te bildirdiğini hatırlatarak, Oruç Reis gemisinin araştırma faaliyetlerini bu alan içerisinde yürüttüğünü söyledi.

SEVILLA HARİTASI

Yunanistan’ın 2000’li yıllarda İspanya’nın Sevilla Üniversitesi’nden bir profesör tarafından hazırlandığı için sıklıkla “Sevilla haritası” olarak anılan harita üzerinden hak iddiasında bulunduğunu belirten Büyükelçi Musa, bu durumda deniz yoluyla Antalya’dan İstanbul’a gitmek için Yunanistan’dan izin alınması gerektiğini, bunun ise kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Musa, 2003 ile 2018 arasında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Mısır, Lübnan ve İsrail ile ve Yunanistan’ın ise Mısır ile Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden anlaşmalar imzaladığına dikkati çekti.

‘SEYİRCİ KALAMAYIZ’

Bu ülkelerin araştırmalara 2011 yılından itibaren başladığını ifade eden Musa, “Türkiye’nin 2018’den itibaren kendi sondaj çalışmalarına başlamaktan başka çaresi kalmadı. Libya ile yapılan anlaşmanın da bu zaviyeden okunması gerekiyor, zira, kıta sahanlığımızda egemenlik haklarımızı ihlal eden çalışmalar yürütülürken bunlara seyirci kalamayız” dedi.